Vom 16.09. – 17.09.2022 fei­ert die Bahn­welt den Tag der Schie­ne. Das regio­na­le Eisen­bahn­ver­kehrs­un­ter­neh­men agi­lis lädt alle Inter­es­sier­ten des­halb zu einem Berufs­in­for­ma­ti­ons­tag in die Betriebs­werk­statt Markt­red­witz ein.

Die Bahn­bran­che prä­sen­tiert sich im Sep­tem­ber in ihrer gan­zen Viel­falt und möch­te so auch Men­schen begei­stern, die bis­lang kei­nen Bezug zum Schie­nen­ver­kehr hat­ten. So lau­tet die Visi­on für den ersten deutsch­land­wei­ten Tag der Schie­ne. agi­lis lädt des­halb alle Inter­es­sier­ten am 17. Sep­tem­ber in die Betriebs­werk­statt Markt­red­witz zu einem Berufs­in­for­ma­ti­ons­tag ein. Dort kön­nen sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer vor Ort über das Unter­neh­men und die ver­schie­de­nen Kar­rie­re­op­tio­nen informieren.

Fol­gen­des Pro­gramm erwar­tet poten­zi­el­le neue Kol­le­gin­nen und Kollegen:

Vor­stel­lung “agi­lis als Arbeitgeber”

Werk­statt­füh­rung: Erklä­rung zum Berufs­bild Mit­ar­bei­ter Instand­hal­tung (m/​w/​d)

Zug­be­sich­ti­gung: Erklä­run­gen zu den Berufs­bil­dern Trieb­fahr­zeug­füh­rer (m/​w/​d) und Ser­vice­kraft (m/​w/​d)

Ein­blick in die agilis-Leitstelle

Natür­lich bleibt wäh­rend des Pro­gramms genü­gend Zeit, offe­ne Fra­gen mit der Per­so­nal­ab­tei­lung zu klären.

Eine Teil­nah­me ist ab 18 Jah­ren und nur mit vor­he­ri­ger Anmel­dung mög­lich. Bit­te schicken Sie dazu eine Mail an: bahntag@​agilis.​de. Bei Fra­gen kön­nen sich Inter­es­sier­te auch ger­ne tele­fo­nisch an die agi­lis-Per­so­nal­ab­tei­lung unter 0941 / 206 089 301 wen­den. Alle aktu­el­len Stel­len­an­ge­bo­te sind auf der agi­lis-Kar­rie­re­sei­te https://​kar​rie​re​.agi​lis​.de/ einsehbar.