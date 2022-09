Ticket-Ver­lo­sung!

Die Con­su­men­ta fin­det von Mitt­woch, 26. bis Sonn­tag, 30. Okto­ber in der Mes­se Nürn­berg statt und bie­tet vie­le Mög­lich­kei­ten für Erleb­nis­se und Ent­deckun­gen. In acht Hal­len gibt es die The­men Bau­en, Woh­nen, Haus­halt, Life­style, Spiel und Genuss sowie eini­ge regio­na­le High­lights. Die neue Nürn­berg-Hal­le bringt das städ­ti­sche Leben auf der Con­su­men­ta zusam­men. Dar­über hin­aus gibt es ein inter­ak­ti­ves Pro­gramm für Schul­klas­sen, Hort-Grup­pen oder inter­es­sier­te Fami­li­en und Kinder.

Am Con­su­men­ta-Wochen­en­de (28. bis 30. Okto­ber) bie­tet die Heim­tier-Mes­se alles für den tie­ri­schen Beglei­ter. Die Erfin­der­mes­se iENA (27. bis 30. Okto­ber) zeigt über 500 Erfin­dun­gen aus aller Welt und am Wochen­en­de gibt es beim GIN­mar­ket eine brei­te Aus­wahl an Gins und Tonics (29. + 30. Okto­ber, ab 18 Jahren).

www​.con​su​men​ta​.de

Ticket-Ver­lo­sung für die Leser des Neu­en Wiesentboten

Die AFAG Mes­sen und Aus­stel­lun­gen GmbH und Der Neue Wie­sent­bo­te ver­lo­sen 5 x 2 Tickets für den Besuch der Con­su­men­ta in Nürn­berg. Sen­den Sie ein­fach eine E‑Mail mit dem Betreff „Con­su­men­ta“ an redaktion@​wiesentbote.​de – die Tickets wer­den unter allen Ein­sen­dern ver­lost. Ein­sen­de­schluss ist der 10. Okto­ber 2022.