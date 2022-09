Die neun­te Gemein­schafts­aus­stel­lung der 3 frän­ki­schen BBKs im Bam­ber­ger Kes­sel­haus – Eröff­nung am Frei­tag, 16. Sep­tem­ber 2022, um 19 Uhr

Die Abkür­zung BBK steht für Berufs­ver­band Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler. Ein deutsch­land­wei­ter Ver­band mit vie­len regio­na­len Unter­ver­bän­den. Sei­ne Zie­le rich­ten sich auf die Ver­bes­se­rung der Arbeits- und Lebens­be­din­gun­gen pro­fes­sio­nel­ler Kunst­schaf­fen­der, wie z.B. eine fai­re Bezah­lung bei Ausstellungen.

Dar­über hin­aus ver­an­stal­ten die Regio­nal­ver­bän­de ein umfang­rei­ches Aus­stel­lungs­pro­gramm ihrer Mit­glie­der, zu dem auch Aus­tausch- und Gemein­schafts­aus­stel­lun­gen gehö­ren. Kurz nach­dem der ehe­ma­li­ge Hei­zungs­raum des alten Bam­ber­ger Kran­ken­haus für Aus­stel­lun­gen zur Ver­fü­gung stand, ver­an­stal­te­ten dort die drei frän­ki­schen Regio­nal­ver­bän­de ihre erste Gemein­schafts­aus­stel­lung TRIO 1. In den kom­men­den Jah­ren folg­ten Sta­tio­nen in Schwa­bach, Wech­ters­win­kel, Würz­burg und immer wie­der kehr­te TRIO ins Kes­sel­haus zurück.

Die­ses Jahr mit Werk­se­ri­en von acht Künst­le­rin­nen und Künst­lern aus ganz Fran­ken, die von einer gemein­sa­men Jury nach künst­le­ri­scher Qua­li­tät und Kes­sel­haus­taug­lich­keit aus­ge­wählt wur­den. Denn die Archi­tek­tur des Rau­mes, der für rie­si­ge Koks-Heiz­kes­sel gebaut wur­de, ist sehr kraft­voll und domi­nant und die Wän­de zei­gen noch die ori­gi­na­len Nut­zungs­spu­ren. Ein idea­ler Hin­ter­grund für Kunst­wer­ke, die sich damit aus­ein­an­der­set­zen und mit ihrer eige­nen Kraft davor bestehen kön­nen. Auf unter­schied­li­che Wei­se tun das die Arbei­ten aller acht Beteilg­ten, indem sie sich teil­wei­se mit benutz­tem oder beschmut­zen Mate­ri­al beschäf­ti­gen und damit aktu­el­le gesell­schaft­li­che Ent­wick­lun­gen aufgreifen.

Manch­mal sehr direkt, wie Gabrie­le Kun­kel mit ihrer Instal­la­ti­on „Wie man es sieht“ im klau­stro­pho­bi­schen Neben­raum oder Phil­ipp Ben­kert mit Fotos von geschmol­ze­nen Mobil­te­le­fo­nen, die auf die Anschlä­ge des 11.9.2001 verweisen.

Manch­mal abstrakt, wie es die Bild­haue­rin Clau­dia End­res und die Zeich­ne­rin Hen­ri­ke Franz tun. Franz mit Zeich­nun­gen, in denen sie For­men ent­wickelt, die die dahin­ter­lie­gen­de Wand als eige­nes Form- und Struk­tur­ele­ment mit ein­be­zieht und End­res mit viel­fach durch­bohr­ten Skulp­tu­ren aus inten­siv blau­em bra­si­lia­ni­schen Macau­ba-Stein. Ulri­ke Mane­star zeigt die Aus­wir­kun­gen der gegen­wär­ti­gen Immo­bi­li­en­bla­se in mehr­fach belich­te­ten Foto­gra­fien, die direkt auf die Wand des Kes­sel­hau­ses tape­ziert sind. Die Vor­zu­stand des Stadt­rau­mes wir von uni­for­men Wohn­an­la­ge, errich­tet nach dem Prin­zip „satt und sau­ber“, trans­pa­rent überlagert.

Direkt auf ungrun­dier­ter Lein­wand ste­hen die Chi­mä­ren von Petra Krisch­ke: Tier- Mensch- Pflan­ze Misch­we­sen in exo­ti­schen Farb­va­ri­an­ten, die gleich­zei­tig fas­zi­nie­ren durch ihre ästhe­ti­sche Anzie­hungs­kraft und ver­schrecken durch ihre nega­ti­ven und gefähr­li­chen Eigen­schaf­ten, aber auch einen sub­ver­si­ven Witz haben. Genau­so wie Hel­ga Schwalt-Sche­rers Pla­sti­ken aus Nato-Sta­chel­draht. Hoch ästhe­ti­scher Spie­gel­glanz und schar­fe Spit­zen, ist die­ses Mate­ri­al gemacht, um durch sei­ne Fähig­keit schlim­me Wun­den zu erzeu­gen, Men­schen abzu­schrecken. Aus die­sem Mate­ri­al webt sie Gegen­stän­de wie einen Gedenk­kranz, eine Decke mit Lauf­ma­sche oder einen selb­stän­dig ste­hen­den Strumpf.

Ver­söhn­lich dage­gen ist die Umwid­mung des Durch­blicks in den Kes­sel­haus­kel­ler zu einem Café mit den Mit­teln der Male­rei. Clau­dia Wirth zeigt dort einen Block aus vier Bil­dern mit senk­rech­ten Blicken auf Café­ti­sche, an denen sich Men­schen nie­der­ge­las­sen haben.

Am Sonn­tag den 23.10.2022 um 15 Uhr kann man es ihnen gleich tun. Dann wird Clau­dia Wirth Café und Kuchen ser­vie­ren und durch die Aus­stel­lung führen.

Wei­te­re Füh­run­gen bie­ten Gabrie­le Kun­kel am Sonn­tag 9.10.2022 und Phil­ipp Ben­kert am Sonn­tag, 18.9.2022 jeweils um 15:00 Uhr an.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung unter: bbk​-ober​fran​ken​.de

Phil­ipp Benkert

Der Schat­ten des Objekts des Ereignisses

Ereig­nis­se wer­fen Schat­ten. Je grö­ßer und vehe­men­ter die Erup­ti­on des Ereig­nis­ses in der Gesell­schaft ist, desto län­ger und tie­fer wer­den die Schat­ten. Der Begriff Schat­ten bezeich­net einer­seits die Mög­lich­keit einer Viel­zahl von Wahr­hei­ten und deren Aus­hand­lung. Ande­rer­seits ver­weist er auf die Beschrei­bung des Ereig­nis­ses und auf Objek­te, die mit dem Ereig­nis in Ver­bin­dung ste­hen. Phil­lip Ben­kert unter­sucht in der Arbeit Der Schat­ten des Objekts des Ereig­nis­ses den 11.September und macht des­sen Schat­ten sicht­bar. Aus­gangs­punkt ist hier­für das Mobil­te­le­fon, das damals zu einem poli­ti­schen Objekt wur­de. Öffent­lich zugäng­li­chen Abschieds­ge­sprä­che von Opfern wur­den und wer­den von unter­schied­li­chen Grup­pen als ver­meint­li­che Bewei­se für ihre jewei­li­gen Nar­ra­ti­ve genutzt. Da das Mobil­te­le­fon sowohl in sei­ner Funk­ti­on als auch in sei­ner gesell­schaft­li­chen Rol­le eine zeit­li­che Ent­wick­lung durch­lau­fen hat, lässt sich über das Objekt ein Bogen vom Ereig­nis zur Gegen­wart span­nen. In sei­ner Arbeit geht es um die Fra­ge, ob das Ereig­nis das „Ende vom Ende der Geschich­te ist“, also das Ende des Neo­li­be­ra­lis­mus der 1990er Jah­re und ob ab die­sem Punkt eine neue Form der Gesell­schaft und der Ord­nung ent­steht. Titel und Arbeit neh­men Bezug auf Peter Weiß‘ Micro-Roman Der Schat­ten des Kör­pers des Kutschers.

Clau­dia Endres

Kern­bohr­s­kulp­tu­ren aus Brazil-Macaubagestein

Wenn Clau­dia End­res mit dem Kern­bohr­ge­rät an einem Stein­roh­ling zu arbei­ten beginnt, Stab für Stab den Stein aus­höhlt, geschieht mit die­sem eine wun­der­sa­me Meta­mor­pho­se: Die Stein­mas­se ver­wan­delt sich in Räu­me, Dunk­les öff­net sich und gewährt Ein­blicke in das ver­bor­ge­ne Inne­re des Steins. Es ent­steht eine archa­isch anmu­ten­de Archi­tek­tur­poe­sie. Das man­gan­blaue Mate­ri­al des bra­si­lia­ni­schen Macau­ba, an sich schon wert­voll und wun­der­schön in sei­nem rei­chen Far­ben­spiel, bekommt durch die unter­schied­lich­sten Bear­bei­tungs­pro­zes­se wie matt schim­mernd oder glän­zend poliert, gra­viert oder geschnit­ten eine hoch­span­nen­de Steinhaut.

Hen­ri­ke Franz

Zwi­schen-Räu­me

Zwi­schen-Räu­me sind das The­ma der abstrak­ten Zeich­nun­gen von Hen­ri­ke Franz. Sie ent­wickelt Ein­zel­ele­men­te, deren Anord­nung zuein­an­der auf der rohen Wand des Kes­sel­hau­ses eine neue Form ent­ste­hen lässt – den Zwi­schen­raum. Oder ist zunächst die­ser Raum in der Mit­te da und die Ele­men­te gewin­nen erst durch ihn ihre Gestalt? In einer Werk­se­rie erforscht Hen­ri­ke Franz das Ver­hält­nis von 4 For­men zum Zwi­schen­raum, der ent­we­der als Hin­ter­grund oder als fünf­te Form in Erschei­nung tritt. Ein­mal kön­nen sich die For­men frei auf der Wand ent­fal­ten ein ande­res Mal sind sie von den Rädern des Bild­for­ma­tes ange­schnit­ten. Dabei spielt die Struk­tur der Wand sel­ber eine eige­ne Rolle.

Gabrie­le Kunkel

Wie man es sieht

In einer kom­ple­xen Welt, in der man nicht mehr auf das ver­trau­en kann was man sieht, ist es umso wich­ti­ger unter­schied­li­che Per­spek­ti­ven zu beleuch­ten und sich durch kri­ti­sche Refle­xi­on, Zwei­feln, Hin­ter­fra­gen und Dis­kus­si­on selbst ein Bild zu machen, das mehr zulässt, als nur die eige­ne Sicht auf die Welt. Kan­din­sky und Klee haben zeit­le­bens dar­über gestrit­ten, ob das Qua­drat rot oder blau sei. Nun waren bei­de kei­ne Poli­ti­ker, die, um die eige­ne Posi­ti­on durch­zu­set­zen, einen „roten“ Knopf drücken konn­ten. Anders in der aktu­el­len Welt­po­li­tik, wo durch einen Angriffs­krieg die eige­ne Sicht durch­ge­setzt wer­den soll. Sol­che Macht­an­sprü­che rei­chen her­un­ter bis in zwi­schen­mensch­li­chen Bezie­hun­gen. Es „rich­tig zu sehen“ recht­fer­tigt Handeln.

Ein Tisch, des­sen Plat­te aus qua­dra­ti­schen roten und blau­en Kachel besteht, die sich begeg­nen und mischen. Dar­auf ein digi­ta­ler Bil­der­rah­men mit Bil­dern und Tex­ten, die Fra­gen nach dem Wahr­heits­ge­halt digi­tal erzeug­te Bil­der stel­len. An den Wän­den hän­gen sich zwei gro­ße Schwarz­weiß­fo­tos gegen­über, eine lie­gen­de männ­li­che Per­son mit nack­tem Ober­kör­per und eine Pla­ne, die etwas ver­deckt. Eine unheim­lich Wohn­zim­mer­si­tua­ti­on im engen und dunk­len Neben­raum des Bam­ber­ger Kesselhauses.

Petra Krisch­ke

Chi­mä­ren

Das Wort Chi­mä­re, lei­tet sich aus dem Grie­chi­schen ab und bedeu­tet Zie­ge. Homer beschreibt sie als feu­er­spei­en­des Geschöpf mit drei Köp­fen, dem eines Löwen, einer Zie­ge und als Schwanz den Kopf einer Schlan­ge oder eines Dra­chen. Petra Krisch­ke erfin­det fremd­ar­ti­ge Chi­mä­ren, Misch­we­sen aus Mensch, Tier, Pflan­ze oder Maschi­ne. Sie ver­ei­nen erstre­bens­wer­te und ästhe­ti­sche oder geballt nega­ti­ve Merk­ma­le in einer Figur und erschei­nen des­halb so fas­zi­nie­rend. Chi­mä­re nennt man einen Orga­nis­mus, der aus gene­tisch unter­schied­li­chen Zel­len auf­ge­baut ist und den­noch ein ein­heit­li­ches Indi­vi­du­um dar­stellt. Bei Pflan­zen ent­ste­hen Chi­mä­ren künst­lich durch Ver­ede­lung oder Gen­ma­ni­pu­la­ti­on. Die­se Hybrid­pflan­zen sind so opti­miert, dass sie nicht mehr fort­pflan­zungs­fä­hig sind. In der bio­me­di­zi­ni­schen For­schung wer­den künst­li­che Tier-Mensch-Embr­io­nen her­ge­stellt. Dabei wird mensch­li­ches Erb­gut in Eizel­len von Tie­ren ein­ge­führt. Der dar­aus ent­ste­hen­de Embryo kann zur Stamm­zel­len­for­schung ver­wen­det wer­den. Die­ses Ver­fah­ren ist ethisch umstrit­ten. Nie­mand weiß wel­che künst­li­chen oder natür­li­chen Muta­tio­nen bei Krank­heits­er­re­gern in der Zukunft auf uns war­ten. Häu­fig fin­det man auf Petra Krisch­kes Bil­dern gif­ti­ge Pflan­zen und Tie­re, wie Flie­gen­pilz oder Blau­ring-Okto­pus und Gift­krö­ten. Das appe­tit­li­che Aus­se­hen und die gleich­zei­ti­ge Gefähr­lich­keit üben einen unwi­der­steh­li­chen Reiz aus.

Ulri­ke Manestar

Ver­dich­tung 1 – 7

Seit Jah­ren ver­su­chen die Städ­te dem wach­sen­den Bedarf an Wohn­raum Herr zu wer­den. Gan­ze Stadt­vier­tel wer­den in kür­ze­ster Zeit aus dem Boden gestampft. Aus der einst gewach­se­nen Stadt wird immer mehr eine geplan­te Stadt. Was frü­her Genera­tio­nen gedau­ert hat, wird heu­te in Mona­ten als Rea­li­tät ver­kauft. Wo heu­te noch freie Grün­flä­chen waren, klei­ne Indu­strie­area­le oder ein­fach nur „alte” Häu­ser das Stadt­bild präg­ten, ste­hen mor­gen rie­si­ge moder­ne Wohnarea­le vor dei­nem Fen­ster. Eine geklon­te Wohl­fühl­at­mo­sphä­re, ent­stan­den in den Köp­fen von Städ­te­pla­nern, Archi­tek­ten und Bau­trä­gern. Auf Ulri­ke Mane­stars Foto­gra­fien über­la­gern sich die Zustän­de des Stadt­rau­mes vor‑, wäh­rend und nach der Baumaßnahme.

Hel­ga Schwalt-Scherer

Nato-Draht-Zyklus

Seit dem Jah­re 2015 ver­wen­det Hel­ga Schwalt-Sche­rer Sta­chel­draht, soge­nann­ten NATO-Draht als künst­le­ri­sches Aus­drucks­mit­tel. Sie lässt dar­aus Kör­per, Bil­der und raum­grei­fen­de Instal­la­tio­nen ent­ste­hen, die von einer Balan­ce zwi­schen Schön­heit und Schrecken getra­gen wer­den. All ihren Arbei­ten wohnt eine kri­ti­sche Betrach­tungs­wei­se zivi­li­sa­to­ri­scher Fol­ge­er­schei­nun­gen inne. Die von ihr ver­wen­de­ten Werk­stof­fe reflek­tie­ren das The­ma des Wer­kes auf eine zusätz­li­che, oft unver­hoff­te Weise.

Die Welt scheint aus dem Takt gera­ten. Wähn­ten wir uns gestern noch ein­ge­rich­tet in bere­chen­bar rou­ti­nier­te Ver­hält­nis­se, ein­ge­bet­tet in ein Gewe­be glo­ba­ler poli­ti­scher und wirt­schaft­li­cher Zusam­men­ar­beit, so erweist sich die­ses heu­te als ein hauch­fei­ner Stoff, der sich Masche für Masche auf­zu­knöp­fen droht. Eine gemein­sa­me Visi­on für eine fried­vol­le Zukunft, in der die Mensch­heit die glo­ba­len Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft gemein­schaft­lich angeht, scheint in wei­te Fer­ne zu rücken.

Clau­dia Wirth

Kes­sel­haus-Café

Kesselhaus-Café´(4‑teilig, Öl auf Lein­wand) ist inspi­riert von der Visi­on, das Kes­sel­haus zu einem Ort der Kunst und der Begeg­nung zu machen und wur­de für TRIO9 und die­se Räum­lich­kei­ten kon­zi­piert. Man blickt vom Erd­ge­schoss des Kes­sel­hau­ses durch die qua­dra­ti­sche Öff­nung im Boden in den Kel­ler und gleich­zei­tig auf 5 Per­so­nen, die an Café-Tischen platz­ge­nom­men haben.

Clau­dia Wirth inter­es­siert der Mensch in sei­nen Bezü­gen, wie er sie gestal­tet, mit Gege­be­nem umgeht, und dar­auf ein­geht. Mit Öl auf Lein­wand, Ple­xi­glas oder Kar­ton nimmt sie Gewohn­tes, All­täg­li­ches unter die „Lupe“ und macht es so zu etwas Beson­de­ren. In ihren ein­dring­li­chen Por­träts kri­stal­li­siert sie den Kern des Mensch­seins her­aus, der sich zwi­schen All­ge­mein­gül­tig­keit und Indi­vi­dua­li­tät bewegt.

Alle Infos im Überblick

Titel der Aus­stel­lung: TRIO 9

Ort: Kunst­raum Kes­sel­haus, Unte­re Sand­stra­ße 42, Ein­gang vom Lein­ritt, 96049 Bamberg

Eröff­nung: Frei­tag 16.9.2020, 19:00 Uhr

Öff­nungs­zei­ten: Frei­tag 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sams­tag, Sonn­tag und fei­er­tags: 11:00 bis 18:00 Uhr

Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht

Begleit­ver­an­stal­tun­gen:

Sonn­tag 18.9. 15:00 Füh­rung Phil­ipp Benkert

Sonn­tag 9.10. 15:00 Uhr, Füh­rung Gabrie­le Kunkel

Sonn­tag 23.10. 15:00 Uhr, Clau­dia Wirth, Füh­rung mit Kaf­fee und Kuchen

Wei­te­re Begleit­ver­an­stal­tun­gen unter: bbk​-ober​fran​ken​.de

Den Fly­er zur Aus­stel­lung gibt es als pdf zum Down­load hier.