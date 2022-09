Die Trach­ten­be­ra­tung des Bezirks Ober­fran­ken erforscht und bewahrt die Viel­falt der ober­frän­ki­schen Trach­ten. Für alle, die Lust auf die ganz indi­vi­du­el­le eige­ne Tracht haben, bie­tet die Trach­ten­be­ra­tungs­stel­le Ober­fran­ken vom 23. bis 25. Sep­tem­ber ein Näh­kurs-Wochen­en­de im Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land an.

„Trach­ten sind in Ober­fran­ken ein Teil der Kul­tur und besit­zen vie­le Facet­ten. Die Kur­se unse­rer Trach­ten­be­ra­tung bie­ten Anfän­gern und Fort­ge­schrit­te­nen die Mög­lich­keit, unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung an der eige­nen Tracht zu arbei­ten“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Aber nicht nur Trach­ten, auch ande­re Näh­pro­jek­te sind will­kom­men. Die Damen- und Her­ren­schnei­de­rin Chri­stia­na von Roit, die sich auf histo­ri­sche Kostü­me und Trach­ten spe­zia­li­siert hat, steht mit Rat und Tat zur Seite.

Der Kurs ist geeig­net für alle, die neu ein­stei­gen möch­ten oder bereits an einem Stück arbei­ten. Bei allen Fra­gen rund um das The­ma Näh­tech­ni­ken in der Tracht, ob bei Damen‑, Her­ren- oder auch Kin­der­trach­ten, wer­den die Teil­neh­mer beglei­tet und unterstützt.

Die Kurs­ge­bühr beträgt 69 Euro. Mit­zu­brin­gen sind eine Näh­ma­schi­ne, Gar­ne, Krei­de, diver­se Nadeln, Sche­ren, Stof­fe und Zube­hör für das jewei­li­ge Werk­stück. Der Kurs fin­det an drei Tagen statt: am Frei­tag, den 23. Sep­tem­ber, von 18.30 Uhr bis 21:30 Uhr, am Sams­tag, den 23. Sep­tem­ber, von 10 Uhr bis 16 Uhr und am Sonn­tag, den 25. Sep­tem­ber von 10–13 Uhr.

Anmel­dung bei der Kurs­lei­te­rin Chri­stia­na von Roit, mail@​christiana-​von-​roit.​de, Tele­fon 01722450473.

