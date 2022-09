Wenn wir uns das Foto hier so anschau­en, den­ken wir „oh ein Son­der­zug bei der Muse­ums­bahn im Wie­sent­tal“. Doch lei­der trifft das nicht so zu. In den sech­zi­ger Jah­ren des vori­gen Jahr­hun­derts bau­te die Maschi­nen­fa­brik Augs­burg-Nürn­berg etli­che Trieb­wa­gen für pri­va­te Neben­bah­nen in Deutsch­land. Bevor die­se aus­ge­lie­fert wur­den, absol­vier­ten sie Werks­pro­be­fahr­ten auf ver­schie­de­nen Bahn­strecken um Nürn­berg. So auch die­se hier, die im Novem­ber 1966 nach Mug­gen­dorf führ­te. Bestellt war die­ser Trieb­wa­gen von der Süd­west­deut­schen Eisen­bahn-Gesell­schaft als VT 7 und befuhr spä­ter die Strecke Neckar­bi­schofs­heim-Hüffen­hardt (Baden-Würt­tem­berg). Nach über 30 Jah­ren treu­em Dienst wur­de die­ser 1998 an die Rhein-Sieg-Eisen­bahn in Bonn ver­kauft. Von dort gelang­te er 2004 zur Wiehl­tal­bahn GmbH in Nord­rhein-West­fa­len, wo er heu­te abge­stellt ist.

Gün­ther Klebes