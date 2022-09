Sai­son­kar­ten ab sofort erhältlich/​neu: Fami­li­en­block und Familientickets

Län­ger als gewohnt muss­ten die Sel­ber Wöl­fe ihre Anhän­ger auf die heiß begehr­ten Sai­son­kar­ten war­ten las­sen: Bedingt durch die umfang­rei­chen Umbau­maß­nah­men inner- und außer­halb der NETZSCH-Are­na war die Zuschau­er­ka­pa­zi­tät in den ein­zel­nen Blöcken bis zuletzt nicht voll­kom­men klar. Ein neu­es Kon­zept gehen die Sel­ber Wöl­fe auch bezüg­lich der Fami­li­en­freund­lich­keit: Der Sitz­platz-Block H wird kur­zer­hand zum Fami­li­en­block. Die Klein­sten kön­nen sogar bis direkt an die Ban­de ran. Für Fami­li­en gel­ten zudem gün­sti­ge­re Ein­tritts­prei­se in der kom­plet­ten NETZSCH-Arena.