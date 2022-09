Am Sonn­tag, den 11.09.22 um 16 Uhr fin­det der offi­zi­el­le Ein­füh­rungs­got­tes­dienst von Herrn Dekan Micha­el Pflaum in der Pfarr­kir­che St. Mag­da­le­na statt, der Anfang Sep­tem­ber die Stel­le des Pfar­rers der Gemein­den St. Mag­da­le­na, St. Otto und St. Josef, Nie­dern­dorf über­nom­men hat. Der Got­tes­dienst wird gehal­ten von Dom­ka­pi­tu­lar Nor­bert Jung, der den Her­zo­gen­au­ra­chern sicher noch aus sei­ner Zeit als Kaplan in St. Mag­da­le­na bekannt ist. Im Anschluss an den Got­tes­dienst gibt es bei einem Emp­fang im Pfarr­zen­trum die Mög­lich­keit mit Herrn Pflaum ins Gespräch zu kom­men. Die drei Pfarr­ge­mein­de­rä­te laden hier­mit alle Her­zo­gen­au­ra­cher, ob katho­lisch oder nicht, zu diesem

Got­tes­dienst ein, um ihren neu­en Pfar­rer zu begrü­ßen und ken­nen zu lernen.