ARTUR 25 – Ate­lier­ta­ge des BBK Oberfranken

Am Sams­tag, 17. und Sonn­tag, 18. Sep­tem­ber 2022

Ein fester Bestand­teil des ober­frän­ki­schen Kul­tur­le­bens in jedem Sep­tem­ber sind die Offe­nen Ate­lier­ta­ge des Berufs­ver­ban­des Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler. Die Mit­glie­der die­ses Ver­ban­des pro­fes­sio­nel­ler Kunst­schaf­fen­der laden die Öffent­lich­keit in ihre Arbeits­räu­me ein, gewäh­ren Ein­blicke in ihr aktu­el­les Schaf­fen und zei­gen ihre Arbeits­tech­ni­ken. Eini­ge von ihnen stel­len Wer­ke von Gast­künst­lern aus, so dass in die­sem Jahr ins­ge­samt 27 künst­le­ri­sche Posi­tio­nen und Arbeits­wei­sen prä­sen­tiert wer­den. Neben den klas­si­schen Tech­ni­ken wie Male­rei, Zeich­nung, Bild­haue­rei in ver­schie­de­nen Mate­ria­li­en, Druck­gra­phik und Papier­kunst sind sehr vie­le wei­te­re künst­le­ri­sche Dis­zi­pli­nen ver­tre­ten. Die Besu­cher kön­nen mit den Künst­le­rin­nen und Künst­lern über ihre Wer­ke spre­chen erhal­ten Infor­ma­tio­nen aus erster Hand an dem Ort wo die Kunst ent­steht. Auf dem Weg zu den Ate­liers sind in ganz Ober­fran­ken zusätz­lich schö­ne Orte und Land­schaf­ten zu entdecken.

Die Schirm­her­rin von ARTUR 25, Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, eröff­net die Wochen­end­ver­an­stal­tung am Vor­abend, Frei­tag den 16. Sep­tem­ber 2022 um 19:00 Uhr, in der Aus­stel­lung TRIO 9 im Bam­ber­ger Kes­sel­haus.

Die­ses Jahr ist das Ate­lier Lebens­kunst der Lebens­hil­fe Bam­berg zu Gast. Am Sonn­tag, 18. Sep­tem­ber 2022, zei­gen in der KUFA-Kul­tur für alle in der Ohm­stra­ße 3 in Bam­berg behin­der­te und nicht behin­der­te Künst­le­rin­nen und Künst­ler gemein­sam ihre Wer­ke bei Kaf­fee und Kuchen.

Wei­te­re Infos auch unter: https://​www​.lebens​hil​fe​-bam​berg​.de

Auch BBK-Mit­glie­der haben Gast­künst­ler ein­ge­la­den, so Mat­thi­as Bör­ner in Coburg den rus­si­schen Maler Alek­san­dr Mar­kin, die Ate­lier­ge­mein­schaft Con­cordia­stra­ße 17 in Bam­berg den Det­tel­ba­cher Maler Fritz Herr­man und Bri­git­te Böh­ler in Mistel­bach die Bild­haue­rin Rose­ma­rie Stoll. Michae­la Schwarz­mann mit ihren Papier­ar­bei­ten ist zu Gast beim Bild­hau­er Tho­mas Gröh­ling in Bug bei Bam­berg. Unter ande­rem in der Gale­rie im Bür­ger­zen­trum und in leer­ste­hen­den Gewer­be­ob­jek­ten zei­gen Udo Rödel und Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen vom Arbeits­kreis Kunst Münch­berg ihre Arbei­ten. Die Klein­stadt in Hoch­fran­ken ist die­ses Jahr also neben Bam­berg und Bay­reuth ein wei­te­res Zen­trum von ARTUR. In Bay­reuth sind z.B. die Ate­liers von Mar­git Reh­ner, Lucie Kaz­da und Ute Westien in der ehe­ma­li­gen Mark­gra­fen­ka­ser­ne ein loh­nen­des Ziel. Aber auch ein­zeln in der Flä­che Ober­fran­kens ver­teilt war­ten inter­es­san­te und pro­duk­ti­ve Künst­le­rin­nen und Künst­ler auf Besu­cher an Orten, wo sie sich höchst indi­vi­du­el­le Arbeits- und Lebens­or­te geschaf­fen haben, die sehr inspi­rie­rend wir­ken kön­nen. Hier zu nen­nen sind Roland Schön in Mistel­bach, Tho­mas Brix in Eckers­dorf, Cor­du­la Unter­möh­len in Bad Rodach und Gerd Kanz in Untermerzbach.

Falt­blät­ter mit allen Ate­lier­adres­sen lie­gen an vie­len Stel­len in Bam­berg und Bay­reuth aus und sind unter: www​.bbk​-ober​fran​ken​.de abzurufen.

ARTUR 25 – teil­neh­men­de Künst­le­rin­nen und Künstler

Bam­berg:

Albert Ultsch

Adel­bert Heil

Andrea Land­wehr-Rat­ka

Ger­hard Hagen

Hubert Sowa, Ate­lier Con­cordia mit Gast: Fritz Herrmann

Nor­bert Beck

Ruth Loibl, Ate­lier Concordia

Tho­mas Gröh­ling mit Gast: Michae­la Schwarzmann

Wal­li Bau­er mit Gast: Katha­ri­na Schween

Ate­lier Lebens­kunst, KUFA Bamberg

Umland:

Chri­stia­na Sie­ben, Gundelsheim

Cor­du­la Uter­möh­len, Bad Rodach

Bri­git­te Böh­ler mit Gast: Rose­ma­rie Stoll, Mistelbach

Gerd Kanz, Untermerzbach

Mathi­as Bör­ner mit Gast: Alek­san­dr Mar­kin, Coburg

Roland Schön, Neudrossenfeld

Tho­mas Brix, Eckersdorf

Udo Rödl, Münchberg

Bay­reuth:

Gud­run Schüler

Lucie Kaz­da

Mar­git Rehner

Ute Westien

Wer­ner Geister

Alle Infos im Überblick

Titel der Ver­an­stal­tung: ARTUR 25

Ort: Künst­ler­ate­liers in ganz Oberfranken

Sams­tag, den 17.9.2022 von 14 – 18 Uhr

Sonn­tag, den 18.9.2022 von 11 – 18 Uhr

Eröff­nung der Ate­lier­ta­ge: in der Aus­stel­lung TRIO 9, Frei­tag, 16.9.2022, 19:00 Uhr

Kes­sel­haus Bam­berg, Unte­re Sand­stra­ße 42, 96047 Bamberg

Gruß­wort: Schirm­her­rin von ARTUR 25, Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, MdL

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und ARTUR Falt­blät­ter unter:

Berufs­ver­band Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler Ober­fran­ken e.V., Schüt­zen­stra­ße 4, 96047 Bam­berg, 0951–2082488, bbk.​oberfranken@​gmx.​de, bbk​-ober​fran​ken​.de; Büro­zei­ten Don­ners­tag 9:00 – 14:00 Uhr

Den ARTUR 25-Fly­er gibt es als pdf zum Down­load hier.