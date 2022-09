Am Mon­tag, den 24.10.2022 um 20 Uhr wird in der Kon­zert­hal­le Bam­berg das Musi­cal aufgeführt.

The Addams Fami­ly – Das Musi­cal erzählt die Geschich­te der gleich­na­mi­gen Car­toon- und Film­se­rie aus den 90er Jah­ren und birgt den Alb­traum eines jeden Vaters. WED­NES­DAY ADDAMS, ohne Zwei­fel die Prin­zes­sin der Dun­kel­heit, ist erwach­sen gewor­den und ver­liebt sich in einen hüb­schen, intel­li­gen­ten jun­gen Mann aus einer respek­ta­blen Fami­lie – einen Mann wie ihn ihre Eltern noch nie zuvor getrof­fen haben. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, weiht WED­NES­DAY ADDAMS ihren Vater ein und fleht ihn an nichts ihrer Mut­ter zu erzäh­len. Nun muss GOMEZ ADDAMS etwas tun, das er noch nie zuvor getan hat – ein Geheim­nis vor sei­ner gelieb­ten Ehe­frau MOR­TI­CIA ADDAMS bewah­ren. Alles ver­än­dert sich für die Fami­lie in der schick­sals­vol­len Nacht, in der sie ein Abend­essen für WED­NES­DAY ADDAMS „nor­ma­len“ Freund und des­sen Eltern ver­an­stal­ten. Die Musi­cal­ko­mö­die mit Musik und Song­tex­ten von Andrew Lip­pa und dem Buch von Mar­shall Brick­man und Rick Elis erleb­te 2010 ihre erfolg­rei­che Broad­way Pre­miè­re und wur­de dort weit mehr als 700 Mal gespielt.

Die Cha­rak­te­re basie­ren auf den legen­dä­ren Car­toons von Charles Addams. Die auch in Deutsch­land sehr belieb­te Fern­seh­se­rie und diver­se Kino­ver­fil­mun­gen machen die sym­pa­thi­schen Gruf­ties seit Jahr­zehn­ten und Genera­tio­nen zu Kultfiguren.