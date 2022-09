Sel­ber Wöl­fe vs. Höchstadter EC 4:1 (1:1; 2:0; 1:0)

Letzt­end­lich gewan­nen die Sel­ber Wöl­fe ihr Test­spiel gegen ihren Ober­li­ga-Koope­ra­ti­ons­part­ner Höchstadt Alli­ga­tors klar mit 4:1. Doch tat sich das Wolfs­ru­del lan­ge Zeit schwer gegen einen gut dage­gen­hal­ten­den Geg­ner. Dass nicht alles rei­bungs­los lief, war sicher auch bedingt in den Umstel­lun­gen, zu denen Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler auf­grund diver­ser Aus­fäl­le gezwun­gen war.

Wöl­fe har­mo­nie­ren gut

Die Sel­ber Wöl­fe nah­men von Beginn an das Heft in die Hand. Das Power­play klapp­te gut, wenn auch bei der ersten Gele­gen­heit noch kein Tor fal­len soll­te. Beim näch­sten Mal brauch­te Trska aber gera­de ein­mal 8 Sekun­den, bis er die Schei­be mit einem platz­ier­ten Schuss zur Wöl­fe-Füh­rung im Netz unter­brin­gen konn­te. Doch nur zwei Minu­ten spä­ter gli­chen die Gäste – eben­falls bei zah­len­mä­ßi­ger Über­le­gen­heit – schon wie­der aus. Selb wei­ter mit guten Gele­gen­hei­ten – wie unter ande­rem durch Seri­kow in der 19. Minu­te, doch ein zwei­ter Tref­fer gelang den Haus­her­ren zunächst nicht. Schwam­ber­ger und Mar­ti­no­vic brin­gen Wöl­fe in Front Das Wolfs­ru­del kam hell­wach aus der Kabi­ne: Einen schnel­len Kon­ter in der 21. Minu­te schloss Schwam­ber­ger selbst zur 2:1‑Führung ab. 5 Minu­ten spä­ter saß der Tor­schüt­ze eine Stra­fe ab, was Mar­ti­no­vic nicht davon abhielt, Dirk­sen im Höchstadter Tor zum 3:1 zu über­li­sten. Selb wei­ter am Drücker.

Doch auch die Gäste vom Aisch­grund gaben sich noch lan­ge nicht geschla­gen. So muss­te Wei­de­kamp in der 36. Minu­te in höch­ster Not gegen Lite­sov ein­grei­fen, um den Anschluss zu verhindern.

Wolt­mann mit dem Schlusspunkt

Im Schluss­ab­schnitt schie­nen bei bei­den Teams die Kräf­te zu schwin­den. Selb hat­te zwar wei­ter mehr vom Spiel, schei­ter­te aber immer wie­der am sehr gut auf­ge­leg­ten Spie­wok, der seit der 30. Minu­te bei Höchstadt zwi­schen den Pfo­sten stand. Als die Alli­ga­tors ihren Tor­hü­ter zugun­sten eines Feld­spie­lers gezo­gen hat­ten, gelang­te die Schei­be über Sil­ber­mann und Thomp­son zum frei­ste­hen­den Wolt­mann, der mühe­los zum End­stand von 4:1 einschob.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik