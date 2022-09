Die Außen­stel­le von Deutsch­lands größ­tem Sci­ence Cen­ter, die MS expe­ri­men­ta, geht wie­der auf Rei­sen. Das Schiff steu­ert von 10. Juli bis 5. Novem­ber ins­ge­samt 17 Städ­te in Baden-Würt­tem­berg und Bay­ern an. Mit viel­fäl­ti­gen Mit­mach­sta­tio­nen, Work­shops und span­nen­den Film­vor­füh­run­gen im Mini Dome ist der Auf­ent­halt an Bord ein Erleb­nis für die gan­ze Familie.

Vom Neckar über den Rhein zum Main und dann durch den Main-Donau-Kanal zur Donau: Die MS expe­ri­men­ta geht 2022 wie­der auf gro­ße Fahrt und macht dem Publi­kum in 17 Städ­ten Wis­sen­schaft und Tech­nik spie­le­risch erleb­bar. Die Tour beginnt im unter­frän­ki­schen Aschaf­fen­burg, wo das ehe­ma­li­ge Tank­schiff vom 10. bis 14. Juli ankert. Danach zieht die schwim­men­de Wis­sens­welt in die baden-würt­tem­ber­gi­schen Städ­te Freu­den­berg am Main und Wert­heim sowie 14 Städ­te im Bun­des­land Bay­ern wei­ter. Den Abschluss der Tour durch den Süden der Bun­des­re­pu­blik mar­kiert der Auf­ent­halt in der Drei­flüs­se­stadt Pas­sau vom 1. bis 5 November.

Mit­mach-Spaß an Bord

Auf der MS expe­ri­men­ta kön­nen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher selbst aktiv wer­den und span­nen­den Fra­gen des All­tags auf den Grund gehen. Bei rund 20 Mit­mach­sta­tio­nen, einem viel­fäl­ti­gen Work­shop-Ange­bot und dem Mini Dome mit 360-Grad-Pro­jek­ti­ons­kup­pel kommt dabei nie­mals Lan­ge­wei­le auf. Das Ange­bot, das zum Ent­decken, Erle­ben und Expe­ri­men­tie­ren ein­lädt, rich­tet sich ins­be­son­de­re an Fami­li­en mit Kin­dern zwi­schen vier und zwölf Jah­ren. Geöff­net ist das Schiff täg­lich von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. An Schul­ta­gen ist das Zeit­fe­ster von 10 bis 12 Uhr nur für Schul­klas­sen buch­bar. Der Ein­tritt kostet 2 Euro pro Per­son. Eine Anmel­dung für ein zwei­stün­di­ges Zeit­fen­ster ist im Vor­feld auf der Web­site www​.ms​-expe​ri​men​ta​.sci​ence erforderlich.

Die Aus­stel­lung an Bord der MS expe­ri­men­ta glie­dert sich in zwei Tei­le: Im Teil „Du bist Wis­sen­schaft“ erfah­ren Klein und Groß Ver­blüf­fen­des über den Men­schen, sei­ne Ent­wick­lung und sei­ne beson­de­ren Fähig­kei­ten: Wie hat sich der moder­ne Mensch ent­wickelt? Wie fin­det Den­ken statt? Und was pas­siert beim Alte­rungs­pro­zess? Die Ant­wor­ten dar­auf gibt es hier. Die eige­nen Fer­tig­kei­ten auf die Pro­be stel­len die Expo­na­te im Aus­stel­lungs­teil „Du schaffst Wis­sen“. Und wäh­rend­des­sen wird schnell klar: Jeder hat indi­vi­du­el­le Fähig­kei­ten und kann damit die Welt erfor­schen und neu­es Wis­sen schaffen.

Im Mini Dome durch Raum und Zeit

Den Din­gen auf den Grund gehen jun­ge For­sche­rin­nen und For­scher im Work­shop-Bereich, wo sie nach Lust und Lau­ne basteln und expe­ri­men­tie­ren kön­nen. Sie ler­nen dabei den Umgang mit Pipet­te und Reagenz­glas genau­so wie die Bestim­mung des Säu­re­ge­halts einer Flüs­sig­keit mit Rot­kohl­saft. Ein­ma­li­ge Ein­blicke in unbe­kann­te Wel­ten bie­tet dar­über hin­aus der Mini Dome. Mit sei­ner auf­blas­ba­ren 360-Grad-Pro­jek­ti­ons­kup­pel ver­mit­telt er einen ersten Ein­druck vom Sci­ence Dome der expe­ri­men­ta in Heil­bronn, der mit Kino­lein­wand, Thea­ter­büh­ne, dreh­ba­rem Zuschau­er­raum und gro­ßer Kup­pel einen Erleb­nis­raum der Extra­klas­se darstellt.

Die Sta­tio­nen der MS expe­ri­men­ta im Som­mer und Herbst 2022

Bay­ern:

10.07.–14.07.: Aschaffenburg

24.07.–27.07.: Marktheidenfeld

06.08.–10.08.: Gemün­den am Main

13.08.–15.08.: Karlstadt

18.08.–22.08.: Kitzingen

25.08.–29.08.: Schweinfurt

01.09.–05.09.: Bamberg

08.09.–12.09.: Forchheim

15.09.–19.09.: Nürnberg

22.09.–26.09.: Roth

02.10.–04.10.: Kelheim

07.10.–11.10.: Regensburg

14.10.–18.10.: Straubing

25.10.–29.10.: Vils­ho­fen an der Donau

01.11.–05.11.: Passau

Baden-Würt­tem­berg:

19.07.–21.07.: Freu­den­berg am Main

30.07.–03.08.: Wertheim

expe­ri­men­ta-Bot­schaf­te­rin seit 2018

Seit 2018 ist die MS expe­ri­men­ta als Bot­schaf­te­rin der expe­ri­men­ta in Heil­bronn im Ein­satz. Zunächst als Aus­weich­quar­tier vor allem für Schul­klas­sen wäh­rend der Bau­ar­bei­ten an der neu­en expe­ri­men­ta genutzt, mach­te sie 2019 bei der Bun­des­gar­ten­schau in Heil­bronn Halt am Neckar. Wäh­rend der BUGA 2019 lern­ten und staun­ten 140.000 Besu­cher und 3.000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler an Bord der MS expe­ri­men­ta. 2020 und 2021 führ­ten die ersten bei­den Tou­ren trotz pan­de­mie­be­ding­ter Ein­schrän­kun­gen in 28 Städ­te im Westen und Süden der Bundesrepublik.