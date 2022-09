Die Frei­Bad-Sai­son endet in die­sem Jahr am Don­ners­tag, dem 08. Sep­tem­ber 2022. Besu­cher wer­den gebe­ten, das Bad an die­sem Tag bis 18.00 Uhr zu verlassen.

Im Anschluss fin­det das Fina­le der dies­jäh­ri­gen Innen­Hof­Kon­zert-Rei­he im Frei­Bad statt. Das Kon­zert beginnt um 19.00 Uhr, der Ein­tritt natür­lich kosten­los. Wir bedan­ken uns für eine gelun­ge­ne FreiBad-Saison.