Das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und Pil­ger­be­glei­ter Micha­el Thein laden im Sep­tem­ber wie­der zum Sams­tags­pil­gern ein. Am 10. Sep­tem­ber 2022 ist die Strecke von Effeltrich nach Kalch­reuth mit 15 km geplant. Das Pil­gern am Sams­tag ist eine gute Gele­gen­heit, um an der fri­schen Luft eine Aus­zeit zu neh­men, mit ande­ren Pil­gern­den ins Gespräch zu kom­men und unter geist­li­cher Beglei­tung unter­wegs zu sein. Alle aktu­el­len Infor­ma­tio­nen zu Weg­strecke und Treff­punkt fin­den sich auf www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, die An- und Rück­fahrt ist selbst zu orga­ni­sie­ren. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.jako​bus​-ober​fran​ken​.de/​s​a​m​s​t​a​g​s​p​i​l​g​e​r​n​2​022.

