Die Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach befür­wor­tet Trans­pa­renz und Bür­ger­nä­he. Nach umfang­rei­chen Vor­be­rei­tun­gen hat die Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach nun für die VG und alle 4 Mit­glieds­ge­mein­den 5 Bür­ger­infor­ma­ti­ons­por­ta­le instal­liert, die wir Ihnen heu­te vor­stel­len dür­fen. Inter­es­sier­te Bür­ger kön­nen sich nun auch online und tages­ak­tu­ell über die Gre­mi­en­ar­beit informieren.

Ein­mal im Monat tagt der Stadt­rat und Gemein­de­rat, um die wesent­li­chen Belan­ge der Gemein­de zu bera­ten. Dane­ben fin­den regel­mä­ßig auch zahl­rei­che Aus­schuss­sit­zun­gen statt. Für vie­le Bür­ger ist es aus ter­min­li­chen Grün­den schwie­rig, die Sit­zun­gen der Beschluss­gre­mi­en zu besuchen.

„Glück­li­cher­wei­se zei­gen bei uns vie­le Bür­ger Inter­es­se an den kom­mu­na­len Belan­gen“, so Gemein­schafts­vor­sit­zen­der Tobi­as Rop­pelt, „natür­lich sol­len sie auch unkom­pli­ziert Ein­blick in die Arbeit ihrer demo­kra­tisch gewähl­ten Ver­tre­tung bekom­men“. Mit den Vor­schrif­ten des Daten­schut­zes auf der einen und dem Infor­ma­ti­ons­an­spruch der Bevöl­ke­rung auf der ande­ren Sei­te ist dies kein leich­tes Unter­fan­gen. Bis­lang wur­den alle Infor­ma­tio­nen im Mit­tei­lungs­blatt abge­druckt. Das Mit­tei­lungs­blatt wird frei­tags kosten­los an jeden Haus­halt der 4 Mit­glieds­ge­mein­den verteilt.

Mit den neu­en Bür­ger­infor­ma­ti­ons­por­ta­len sind nun die Wei­chen für eine beque­me und moder­ne Bür­ger­infor­ma­ti­on gestellt.

Sie fin­den nun auch auf den Inter­net­sei­ten der jewei­li­gen Gemein­de alle aktu­el­len Sit­zungs­ter­mi­ne, die Ladung und die öffent­li­che Tagesordnung.

Nach deren Geneh­mi­gung (in der Regel 1 Monat spä­ter) fin­den Sie nun auch den öffent­li­chen Teil der Sit­zungs­nie­der­schrif­ten online ver­öf­fent­licht. Auch alle Sach­ver­hal­te und Beschlüs­se haben Sie damit nun im Blick – bequem von Zuhau­se aus.

Das Bür­ger­infor­ma­ti­ons­por­tal ist jeweils auf der Inter­net­sei­te Ihrer Gemein­de unter:

Rat­haus & Ver­wal­tung / Orga­ne (Stadt­rat bzw. Gemein­de­rat) / Bür­ger­infor­ma­ti­ons­por­tal zu fin­den. Hier sind die Direkt-Links zu den 5 neu­en Bürgerinformationsportalen:

VG Bau­nach

https://​bi​.vg​-bau​nach​.de/​v​g​/​i​n​f​o​.​php

Bau­nach

https://​bi​.vg​-bau​nach​.de/​b​/​i​n​f​o​.​php

Recken­dorf

https://​bi​.vg​-bau​nach​.de/​r​/​i​n​f​o​.​php

Lau­ter

https://​bi​.vg​-bau​nach​.de/​l​/​i​n​f​o​.​php

Ger­ach

https://​bi​.vg​-bau​nach​.de/​g​/​i​n​f​o​.​php

Die über­sicht­li­che Menü­füh­rung ist kurz erklärt:

Auf der „Start­sei­te“ wer­den die aktu­el­len Sit­zungs­ter­mi­ne angezeigt.

Mit Klick im Menü links auf den „Kalen­der“ kön­nen Sie sie ein­zel­nen Mona­te und Sit­zun­gen ein­se­hen. Bereits gela­de­ne Sit­zun­gen sind mit einem Link ver­se­hen, durch den Sie die öffent­li­che Ladung und Tages­ord­nung ein­se­hen kön­nen. Die­se sind ab der aktu­el­len Wahl­pe­ri­ode, also ab Mai 2020 freigeschaltet.

In der Tages­ord­nung sind die ein­zel­nen Tages­ord­nungs­punk­te anklick­bar. Dar­in fin­den Sie nach der Geneh­mi­gung durch das Gre­mi­um jeweils den Sach­ver­halt und falls erfolgt, auch den Beschluss zu dem Tagesordnungspunkt.

Unter „Orga­ni­sa­ti­on“ sind alle Man­dats­trä­ger und Gre­mi­en der jewei­li­gen Gemein­de aufgelistet.

Unter „Doku­men­te“ fin­den Sie aktu­el­le Doku­men­te und die geneh­mig­ten öffent­li­chen Niederschriften.

Eine her­vor­ra­gen­de Erwei­te­rung ist die Such­funk­ti­on: Oben rechts ist eine Lupe, hier­mit kön­nen Sie nach Stich­wor­ten recherchieren.

Pro­bie­ren Sie es ger­ne ein­mal aus.

„Dies bedeu­tet erneut mehr Trans­pa­renz und Bür­ger­nä­he“, so Gemein­schafts­vor­sit­zen­der Tobi­as Rop­pelt; „Die Ein­füh­rung der Bür­ger­infor­ma­ti­ons­por­ta­le ist ein wei­te­rer gro­ßer Schritt zu der Digi­ta­li­sie­rung der VG Bau­nach. Dadurch ist die Infor­ma­ti­on über die Gre­mi­en­ar­beit ein­fach und tages­ak­tu­ell möglich.“

Natür­lich erhal­ten Sie wei­ter­hin die Ladung, Tages­ord­nung und die öffent­li­chen Nie­der­schrif­ten im Fol­ge­mo­nat auch im Mit­tei­lungs­blatt jeden Frei­tag in gedruck­ter Form.

Bei Fra­gen kön­nen Sie sich ger­ne an Ansprech­part­ne­rin Fr. Bay­er­lein wen­den: Tel. 09544–299-36

e.​bayerlein@​vg-​baunach.​de