Das dies­jäh­ri­ge Back­ofen­fest mit Bau­ern­markt in der Natur­park-Info­stel­le Frei­land­mu­se­um Gra­sse­mann rich­tet am Sonn­tag, den 11. Sep­tem­ber, am Tag des offe­nen Denk­mals, von 11 bis 17 Uhr der FGV Ober­war­men­stein­ach aus. Direkt­ver­mark­ter aus der Regi­on bie­ten hier ihre Pro­duk­te an. Die Besu­cher erwar­ten vie­le kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten aus unse­rer Genuss­re­gi­on und tol­le Attrak­tio­nen für Groß und Klein. Die Besu­cher kön­nen auch tra­di­tio­nel­les Hand­werk bestau­nen – etwa Fil­zen oder Korb­flech­ten und Holz­hand­werk. Auch für Kin­der ist so eini­ges zum Basteln geboten.

Bau­ern­markt mit Back­ofen­fest in Gra­sse­mann – Plakat