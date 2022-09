Johan­nes Gol­la ver­lässt die SpVgg Bay­reuth. Der 26-Jäh­ri­ge wird in Zukunft für den Regio­nal­li­gi­sten VfB Eich­stätt auf dem Platz ste­hen. Ins­ge­samt absol­vier­te Gol­la für die SpVgg Bay­reuth 106 Spie­le in der Regio­nal­li­ga und schoss dort ein Tor. In der 3. Liga kam er bis jetzt noch nicht zum Einsatz.

„Für Johan­nes ist es der rich­ti­ge Weg. In der Regio­nal­li­ga kennt er sich aus und bringt für den VfB Eich­stätt wert­vol­le Erfah­rung mit. Wir bedan­ken uns bei Johan­nes für sein Ein­satz und wün­schen ihm eine erfolg­rei­che Zeit in Eich­stätt.“, so Geschäfts­füh­rer Micha­el Born.