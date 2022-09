Was zunächst als Not­fall­plan für die wäh­rend des zwei­ten Pan­de­mie­s­om­mers buch­stäb­lich aus dem letz­ten Loch pfei­fen­de regio­na­le Kul­tur­sze­ne gedacht war, hat sich schnell zur außer­or­dent­lich belieb­ten hei­mi­schen Kon­zert­rei­he ent­wickelt: Das BKM.Mannesmann Restart Kul­tur Festi­val ist zurück und star­tet in eine neue Run­de! Auch in die­sem Jahr ist das Mot­to: „Klein, aber fein“, wie die Aus­wahl der teil­neh­men­den Musik­grup­pen und Loca­ti­ons zeigt. Fünf Ter­mi­ne sind bis­lang in Pla­nung, die den Kul­tur­schaf­fen­den des Land­krei­ses eine Büh­ne bie­ten sol­len. Die Spiel­stät­ten sind dabei in die­sem Jahr vor­ran­gig die in der frän­ki­schen Kul­tur belieb­ten Bier­kel­ler der Regi­on, der Ein­tritt zu allen Ver­an­stal­tun­gen ist kosten­los. Der Fokus des rein über Spon­so­ring finan­zier­ten Festi­vals liegt auf der För­de­rung loka­ler Künstler:innen und der Live­kul­tur­bran­che zuge­hö­ri­ger Gewer­ke. Wir freu­en uns, die teil­neh­men­den Künstler:innen vor­stel­len zu dürfen:

M & M – ein­fach aufg’spielt!

Sams­tag, 03.09.22, 18 Uhr, Stöck­lein Kel­ler Wiesengiech

Ein­fach auf­ge­spielt – Der Slo­gan steht für sich! Zwei Musi­ker spie­len sich quer durch die

musi­ka­li­sche Land­schaft. Dabei gehen sie ger­ne auf ihr Publi­kum zu, grei­fen Liederwünsche

auf, spie­len direkt bei den Men­schen zwi­schen den Bänken/​Tischen. Spon­tan und ohne

Noten, auf Zuruf, immer Live und ohne dop­pel­ten Boden! Ihr unend­li­ches Med­ley muss man

gehört haben – der böh­mi­sche Traum macht auch zu zweit Stim­mung, Elvis hät­te im

Nach­hin­ein doch lie­ber Quet­sche gespielt und Pur­p­le Rain klingt auch aku­stisch wunderbar.

Mac Daniel’s – Cover Rock

Sonn­tag, 04.09.22, 18 Uhr, Griess Kel­ler Geisfeld

„Mac Daniel´s“ steht für eine Zeit­rei­se durch die Musik­gen­res ver­schie­de­ner Jahrzehnte.

Mädels­abend

Mitt­woch, 14.09.22, 19 Uhr, Alm­rausch-Hüt­te Amlingstadt

Der Mädels­abend ist der Mädels-Knei­pen­chor aus Bam­berg. Ein­zig­ar­tig, noch nie da gewesen

wird hier ein nied­rig­schwel­li­ges Kon­zept gefah­ren, das allen Sing­wü­ti­gen und

Dusch­brau­sen­stars die Mög­lich­keit gibt, gemein­sam einen gigan­ti­schen Chor zu bilden.

Klang­ge­wal­tig und aus­drucks­stark. Viel Ein­stim­mig­keit, aber auch Mehr­stim­mig­keit an den

rich­ti­gen Stel­len, wie es sich für einen Chor eben gehört.

Ski King

Sams­tag, 24.09.22, 18 Uhr, Am Sport­platz Breitengüßbach

Ski King tritt als Solo-Sän­ger unter dem Künst­ler­na­men „The Migh­ty Ski King“ auf, ist

Lead­sän­ger der Coun­try-Band Ski’s Coun­try Trash, der Gothic-Rock-Band Beloved

Enemy sowie der 50s-Rock’n’Roll-Band Ski King and the Won­der­b­ras. Sein Gesang variiert

sti­li­stisch etwa zwi­schen John­ny Cash, Elvis Pres­ley und Lem­my Kil­mi­ster. Musi­ka­lisch ist

er kei­ner festen Stil­rich­tung zuzu­ord­nen, wobei Rock, Rocka­bil­ly und Coun­try im Repertoire

deut­lich überwiegen.

Big Sound Jack

Frei­tag, 30.09.22, 18 Uhr, Braue­rei Grei­fen­klau Bamberg

Die Band Big Sound Jack besteht seit 1992 und ist seit­dem dafür bekannt, mit Hits der 60er

und 70er Jah­re, aber auch aktu­el­len Titeln, immer für die beste Stim­mung zu sorgen