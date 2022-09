Forch­heim for Future ver­an­stal­tet auch im Sep­tem­ber wie­der ein Clean-Up, bei dem die Teilnehmer*innen Müll am Stra­ßen­rand auf­sam­meln und Forch­heim so etwas sau­be­rer machen. Am Don­ners­tag, den 08. Sep­tem­ber 2022 tref­fen sich die Akti­ven um 9.30 Uhr in der Bay­reu­ther Stra­ße bei Aldi und sam­meln den Müll in der Umge­bung. Jeder, der Lust hat, kann sich an der Akti­on betei­li­gen, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich und Grei­fer und Hand­schu­he sowie ein Müll­beu­tel kön­nen bei Bedarf zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Nähe­re Infos unter https://​forch​heim​-for​-future​.de/​c​l​e​a​n​-​up/ oder tele­fo­nisch 0151 2056 1261 (ggf. Anrufbeantworter).

