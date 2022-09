Die Anbie­ter der Regi­on laden am kom­men­den Sonn­tag, 04. Sep­tem­ber 2022 zum Ther­men­markt an die Ther­me Obern­sees ein. Die Stän­de haben zwi­schen 09.30 und 16.30 Uhr geöff­net. Die Direkt­ver­mark­ter prä­sen­tie­ren ein gut sor­tier­tes Ange­bot von frän­ki­schen Köst­lich­kei­ten sowie Schö­nes für Haus und Hof. Der Auf­bau ist ab 9.00 Uhr möglich.

Ein Floh­markt fin­det seit August 2022 immer par­al­lel zum Ther­men­markt am Sport­heim in 95515 Plan­ken­fels, Lin­den­weg 1 statt. Der Auf­bau ist ab 6.00 Uhr mög­lich, der Ver­kauf in der Zeit von 7.00–14.00 Uhr.

Es wird dar­um gebe­ten, zum eige­nen Schutz und zum Schutz der ande­ren Gäste auf Abstän­de zu achten.