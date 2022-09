„in.balance“ – Slack­li­ne-Kurs der Jugend­pfle­ge Höchstadt im Engelgarten

Mon­tag, 5. Sep­tem­ber von 10.30 bis 12.30 Uhr

Im Rah­men von „Höchstadt goes fit“ bie­tet die Höchstadter Jugend­pfle­ge einen offe­nen Kurs im Engel­gar­ten an. Wir span­nen ein Netz aus Slack­li­nes, sodass ihr euch gleich in meh­re­ren Berei­chen aus­te­sten und aus­to­ben könnt. Ver­sucht allein oder mit Unter­stüt­zung die Slack­li­ne zu über­que­ren. Wir haben ein­fach umzu­set­zen­de Tipps für euch und geben Hil­fe, sodass ihr schon bald ent­spannt über die gespann­te Lei­ne balan­cie­ren könnt.

Noch bis Ende der Som­mer­fe­ri­en könnt ihr bei aus­ge­wähl­ten Aktio­nen des Feri­en­pro­gramms teil­neh­men. Schaut rein unter www​.hoech​stadt​.de/​f​e​r​i​e​n​p​r​o​g​r​amm und lasst euch über­ra­schen, was noch gebo­ten ist.