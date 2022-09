Klapp­stuhl-Kul­Tour-Kino in der Reit­hal­le Son­nen­hof in Engelhardsberg/​Wiesenttal

Am Frei­tag, den 9. Sep­tem­ber 2022 zeigt die Klapp­stuhl-Kul­Tour, in Zusam­men­ar­beit mit der Reit­hal­le Son­nen­hof in Engelhardsberg/​Wiesenttal zwei Kino­fil­me. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Reit­hal­le Son­nen­hof in Engel­hards­berg 60/​Markt Wiesenttal.

Frei­tag, 9. Sep­tem­ber 2022

Ab 17.30 Uhr wird der Fami­li­en­film „Onward – kei­ne hal­ben Sachen“ für Kids ab 6 Jah­ren gezeigt. Der Ein­lass erfolgt ab 17 Uhr.

Der Abend­film „Früh­stück bei Mon­sieur Hen­ri“ beginnt um 20 Uhr. Der Ein­lass erfolgt ab 19.30 Uhr. Wir emp­feh­len den Film ab 16 Jahren.

Ein­tritt auf Spen­den­ba­sis, unse­re Spen­den­bo­xen ste­hen bereit.

Par­ken ist direkt auf dem Hof des Anwe­sens mög­lich. Die Zufahrt ist aus­ge­schil­dert. Bit­te einen eige­nen Klappstuhl/​evtl. Jacke/​Decke mitbringen.