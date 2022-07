Nor­bert Nagel spielt mit sei­nem Quar­tett „Lieb­lings­lie­der“

Der Ver­ein „Kunst & Musik im Schloß­park Unter­lein­lei­ter e.V.“ lädt für Sams­tag, 9. Juli 2022, um 17.00 Uhr zum 2. Kon­zert der dies­jäh­ri­gen Kon­zert­sai­son ein.

Nor­bert Nagel wird mit sei­nem Quar­tett auf der Wald­wie­se sei­ne „Lieb­lings­lie­der“ von Sting- Paul Mc Carth­ney – J.S.Bach – Michel Legrand – Mau­rice Ravel – Astor Pia­zol­la – Bee Gees – Glenn Mil­ler usw. vortragen.

Sei­ne per­sön­li­chen Lieb­lings­stücke und –lie­der kom­men somit aus den unter­schied­lich­sten Gen­res und Musik­rich­tun­gen. Der 1961 gebo­re­ne Wahl­ber­li­ner ist , wie er selbst fest­stellt, frei von Scheuklappen.

Musi­ka­li­sche Gren­zen exi­stie­ren für ihn nicht: „Mein Inter­es­se galt immer allen Spiel­ar­ten der Musik, mei­ne Neu­gier hat mich immer wie­der zu ande­ren Gen­res, aber auch zu neu­en Klän­gen und Men­schen geführt.“ Nor­bert Nagel gewann zahl­rei­che Prei­se u.a. beim ARD Musik­wett­be­werb und arbei­tet heu­te mit vie­len Grö­ßen der Musik­welt zusammen.

Kar­ten sind im Vor­ver­kauf in der Tou­ris­mus­in­fo im Bür­ger­haus Eber­mann­stadt, im Lot­to- und Ticket­shop Kef­fer­stein in der Horn­schuch­al­lee 21 in Forch­heim oder an der Tages­kas­se erhältlich.

Die Infos im Überblick

Sams­tag, den 09. Juli 2022 – 17 Uhr im Schloss­park Unterleinleiter

Kas­sen­öff­nung: 1 Stun­de vor Konzertbeginn

Ein­tritt: € 18,-

Nor­bert Nagel Quartett

Nor­bert Nagel: Kla­ri­net­te, Saxo­fon, Kla­vier – Kon­stan­tin Ischen­ko: Bajan

Seba­sti­an Klo­se: Kon­tra­bass – Juli­an Fau: Schlagzeug

Kar­ten­vor­ver­kauf: Tou­rist­info Eber­mann­stadt, Am Markt­platz 18, Tel. 09194 50640

Lot­to- u. Ticket­shop Kef­fer­stein, Horn­schuch­al­lee 21, Forch­heim, Tel. 09191 3515930

Kon­takt: info@​schlosspark-​unterleinleiter.​de

Schlecht­wet­ter­aus­weich ist vor­han­den und wird recht­zei­tig bekannt gegeben.

Zugang nur nach den aktu­ell gül­ti­gen Pandemieregeln.

Ver­an­stal­ter:

Kunst und Musik im Schloss­park Unter­lein­lei­ter e.V.

Am Schloss­berg 1

91364 Unterleinleiter

www​.schloss​park​-unter​lein​lei​ter​.de