Kur­se für alle Genera­tio­nen: Anmel­dun­gen für das neue Schul­jahr an der städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach ab sofort möglich

Vom Baby-Musik­kurs über den klas­si­schen Musik­un­ter­richt bis hin zur Bal­lett­stun­de: Das Kurs­pro­gramm der städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach für das Schul­jahr 2022/2023 kann sich sehen lassen.

„Schon jetzt kön­nen sich Inter­es­sier­te für ihren Wunsch­kurs anmel­den“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, der weiß, dass vie­le Kur­se heiß begehrt sind. „Unse­re Musik­schu­le ist bei allen, die schon immer mal ein Musik­in­stru­ment erler­nen, ihre musi­ka­li­schen Fähig­kei­ten wei­ter aus­bau­en oder in der Grup­pe musi­zie­ren möch­ten, sehr beliebt“, so der OB.

Unter­rich­tet wer­den alle gän­gi­gen Streich‑, Tasten‑, Blas- und Zupf­in­stru­men­te im Ein­zel- bzw. Grup­pen­un­ter­richt. „Aber auch für die Fächer Gesang und Bal­lett ste­hen hoch­qua­li­fi­zier­te Lehr­kräf­te aus unse­rem Team zur Ver­fü­gung“, führt Musik­schul­lei­ter Harald Streit aus.

Neben der musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung, der Instru­men­ten-Ori­en­tie­rung und dem Eltern-Kind-Musi­zie­ren wird ab Sep­tem­ber noch ein wei­te­rer Kurs ange­bo­ten. „Mit dem Baby-Musik­kurs wol­len wir ganz gezielt Fami­li­en mit ihrem Nach­wuchs anspre­chen. In die­sem Kurs kön­nen die Erwach­se­nen qua­si musi­ka­lisch mit ihrem Kind spie­len und gemein­sam die span­nen­de Welt der Noten ent­decken“, so Harald Streit. Neben dem spie­le­ri­schen Her­an­füh­ren an die Musik steht das Festi­gen der Bin­dung zwi­schen Bezugs­per­son und Baby im Mit­tel­punkt. Die­ser Kurs rich­tet sich an Teil­neh­mer im Alter von sechs bis 18 Mona­ten mit Bezugsperson.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über Lehr­kräf­te, Unter­richts­an­ge­bot, Gebüh­ren usw. gibt es unter www​.kulm​bach​.de/​m​u​s​i​k​s​c​h​ule. Ger­ne kann man sich auch tele­fo­nisch unter 09221/67900 bera­ten lassen.

Um sich einen ersten Ein­druck über die viel­fäl­ti­ge Arbeit der städ­ti­schen Musik­schu­le zu ver­schaf­fen, kann man fol­gen­de Ver­an­stal­tun­gen im Juli besuchen:

• Bal­lett-Gala am 10. Juli 2022 um 16 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle. Der Kar­ten­vor­ver­kauf fin­det in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­der­gas­se 5 statt. Die Öff­nungs­zei­ten der Tou­rist Infor­ma­ti­on: Mon­tag bis Frei­tag 9 Uhr bis 18 Uhr, Sams­tag 10 Uhr bis 13 Uhr.

• Jah­res­schluss­kon­zert im Musik­saal der städ­ti­schen Musik­schu­le am 24. Juli 2022 um 11 Uhr. Der Ein­tritt zu die­sem Kon­zert ist frei.