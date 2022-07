UGG jetzt auch in Bay­ern – Herolds­bach bekommt als erste Baye­ri­sche Kom­mu­ne das schnel­le Glas­fa­ser­netz von „Unse­re Grü­ne Glas­fa­ser“ (UGG)

Die Wei­chen sind gestellt für die digi­ta­le Zukunft in Herolds­bach: Die Bürger:innen der Baye­ri­schen Kom­mu­ne im Land­kreis Forch­heim wer­den schon bald von dem lei­stungs­fä­hi­gen Glas­fa­ser­netz durch Unse­re Grü­ne Glas­fa­ser (UGG) powe­red by Alli­anz pro­fi­tie­ren. Die Bau­ar­bei­ten hier­zu haben unlängst begon­nen. Aus die­sem Anlass haben sich am Don­ners­tag, dem 23.06., auf Ein­la­dung von UGG sowie der Gemein­de eine gro­ße Anzahl der Einwohner:innen in der Aula der Herolds­ba­cher Grund-und Mit­tel­schu­le zu einer infor­ma­ti­ven Ver­an­stal­tung zusam­men­ge­fun­den, um sich über die wei­te­ren Schrit­te des gemein­sa­men Aus­bau­pro­jek­tes infor­mie­ren und aus­tau­schen zu können.

„Nach­dem wir zuvor meh­re­re Anbie­ter für den Glas­fa­ser­aus­bau in Herolds­bach über­prüft haben, sind wir über­zeugt davon, mit UGG einen sehr star­ken und ver­läss­li­chen Part­ner gefun­den zu haben. Mit UGG kön­nen wir alle Gemein­de­tei­le in Herolds­bach an das lei­stungs­fä­hi­ge und star­ke Glas­fa­ser­netz anschlie­ßen – und das schnell und ohne zusätz­li­che Kosten für uns als Gemein­de und für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Das war bei ande­ren Anbie­tern nicht mög­lich. Das gemein­sa­me Pro­jekt ist ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung digi­ta­le Zukunft für uns hier in Herolds­bach”, sagt Bene­dikt Graf von Bent­zel, Erster Bür­ger­mei­ster von Herolds­bach.

„Herolds­bach ist die erste Gemein­de in Bay­ern, die wir als UGG nun mit einem lei­stungs­fä­hi­gen Glas­fa­ser­netz aus­stat­ten wer­den. Dabei ver­bin­de ich auch per­sön­lich mit der Gemein­de und der gesam­ten Regi­on Forch­heim viel, da ich selbst aus der nähe­ren Umge­bung stam­me”, so Ger­hard Kai­ser, Lei­ter Expan­si­on Süd und Ost von UGG. „Umso mehr freut es mich, dass wir als UGG die­se schö­ne Umge­bung nun opti­mal für die digi­ta­le Zukunft rüsten dür­fen. Von Anfang an besteht ein enger und wert­schät­zen­der Kon­takt zwi­schen Herolds­bach und UGG. Die gesam­te Gemein­de hat uns tat­kräf­tig unter­stützt und dadurch dem gemein­schaft­li­chen Pro­jekt in nur kur­zer Zeit zum Erfolg verholfen.“

Umfang­rei­che Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung für alle Heroldsbacher:innen

Eröff­net wur­de die Ver­an­stal­tung vom Ersten Bür­ger­mei­ster von Herolds­bach, Bene­dikt Graf von Bent­zel, mit einem fei­er­li­chen Gruß­wort. Es folg­te eine kur­ze Vor­stel­lung des Unter­neh­mens UGG sowie eine detail­lier­te Schil­de­rung des der­zei­ti­gen Aus­bau­stan­des in der Gemein­de durch Ger­hard Kai­ser, Lei­ter Expan­si­on Süd und Ost, von UGG. Wäh­rend und im Nach­gang an die Prä­sen­ta­ti­on wur­de den Anwe­sen­den zusätz­lich die Mög­lich­keit gege­ben, noch offe­ne Fra­gen oder Wün­sche an das Unter­neh­men zu stel­len. Anschlie­ßend konn­ten inter­es­sier­te Teil­neh­men­de auch wei­te­re Fra­gen bezüg­lich ihrer ganz indi­vi­du­el­len Wohn- und Anschluss­si­tua­tio­nen mit den anwe­sen­den UGG-Berater:innen in Ein­zel­ge­sprä­chen klären.

„Gera­de beim The­ma Infor­ma­tio­nen kann man gar nicht früh genug anfan­gen, um bei allen Bürger:innen das Inter­es­se für den Glas­fa­ser­aus­bau zu wecken. Auch mit­ten in der Pan­de­mie haben wir mit unse­rem Kon­zept von Online­ver­an­stal­tung und anschlie­ßen­den Info­stän­den vor Ort genau den rich­ti­gen Weg gefun­den, um die Begei­ste­rung für die digi­ta­le Zukunft der Gemein­de noch wei­ter zu erhö­hen. Trans­pa­renz, die Mög­lich­keit auch auf Ver­an­stal­tun­gen wie die­ser hier, die eige­nen Fra­gen kom­pe­tent beant­wor­tet zu bekom­men und auch einen Ver­trag vor Ort abschlie­ßen zu kön­nen, sind wei­te­re wich­ti­ge Eck­pfei­ler, um die Bürger:innen in den jewei­li­gen Gemein­den mit­zu­neh­men“, resü­miert Ger­hard Kai­ser von UGG.

Kur­ze Bau­zei­ten, zügi­ge Anschlüsse

Nach dem ersten Spa­ten­stich im April 2022 gehen die Aus­bau­ar­bei­ten in Herolds­bach zügig vor­an. Der Aus­bau erfolgt dabei zu jeder Zeit in enger Abstim­mung mit der Kom­mu­ne sowie dem Bau­amt und wird außer­dem abschnitts­wei­se voll­zo­gen, sodass die Ein­schrän­kun­gen für Gemein­de und Bürger:innen auch wäh­rend des Aus­baus auf ein Mini­mum beschränkt bleiben.

Anbie­ter­neu­tral, eigen­wirt­schaft­lich und zukunftssicher

Als neu­tra­ler Anbie­ter mit offe­nem Zugangs­mo­dell stellt UGG sei­ne Fiber-to-the-home (FTTH)-Infrastruktur nach erfolg­rei­chem Aus­bau sämt­li­chen Inter­net­dien­st­an­bie­tern zur Ver­fü­gung. Für die ein­zel­nen Tari­fe für die schnel­le Inter­net­nut­zung müs­sen sich Inter­es­sier­te direkt an einen der auf dem UGG-Netz ver­füg­ba­ren Inter­net­dien­st­an­bie­ter wen­den. Finan­ziert wird der Netz­aus­bau eigen­wirt­schaft­lich von Sei­ten der UGG, es ent­ste­hen also kei­ner­lei Kosten für die Gemein­de oder für die Steuerzahler:innen.

Über Unse­re Grü­ne Glasfaser

Unse­re Grü­ne Glas­fa­ser (UGG) ist ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men der Alli­anz und Tele­fó­ni­ca. Als neu­tra­ler und unab­hän­gi­ger Netz­an­bie­ter ver­legt UGG loka­le Glas­fa­ser­net­ze in länd­lich gepräg­ten Regio­nen in ganz Deutsch­land – für mehr Lebens­qua­li­tät und die Aus­sicht auf eine inno­va­ti­ons­rei­che Zukunft. Dar­auf auf­bau­end stellt UGG inter­es­sier­ten Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­tern einen lei­stungs­star­ken und hoch­mo­der­nen FTTH (Fiber To The Home)-Zugang zur Ver­fü­gung. Durch den ener­gie­ef­fi­zi­en­ten und zukunfts­si­che­ren Betrieb hat das Glas­fa­ser­netz der UGG auch öko­lo­gi­sche Vor­tei­le, die moder­ne FTTH-Tech­no­lo­gie ver­braucht 60 % weni­ger Ener­gie als frü­he­re Kupfernetze.