Das Poli­zei­or­che­ster Bay­ern kommt am 09. Juli zum gro­ßen Bene­fiz­kon­zert nach Eckental

Ober­ster Dienst­herr des Poli­zei­or­che­sters, Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, gibt Ecken­tal die Ehre

Mit dem Stich­wort Poli­zei ver­bin­den sich auf Anhieb ver­schie­de­ne Erwar­tungs­hal­tun­gen, je nach eige­nen Erfah­run­gen vom weni­ger schö­nen Erleb­nis bis hin zum Freund und Hel­fer in Not­si­tua­tio­nen. Ein Musik­ge­nuss der Extra­klas­se gehört aber sicher nicht zu den ersten Gedanken!

Das lässt sich nun mit dem Kon­zert­be­such beim Poli­zei­or­che­ster Bay­ern ganz ein­fach ändern: das pro­fes­sio­nel­le sin­fo­ni­sche Blas­or­che­ster ver­steht sich als Bin­de­glied zwi­schen Poli­zei und Bür­gern. Seit 2006 lei­tet das pro­fes­sio­nel­le sin­fo­ni­sche Blas­or­che­ster der Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor der Baye­ri­schen Poli­zei Prof. Johann Mösen­bich­ler. Die 45 stu­dier­ten Berufs­mu­si­ke­rin­nen und –musi­ker kom­men aus 14 ver­schie­de­nen Natio­nen und bie­ten ihr gan­zes Kön­nen auf, um Ecken­tal mit ihren Klän­gen zu verzaubern.

Auf dem Pro­gramm ste­hen, wie es sich für ein Kon­zert­er­leb­nis gehört, Wer­ke für jeden Musik­ge­schmack vom Marsch „Burst of Blue, von Robert Thurs­ton“ bis hin zur Film­mu­sik­high­lights zu „König der Löwen“. Einen Aus­flug in vie­le Län­der bie­tet die Kom­po­si­ti­on „win­dows of the world“ mit einer beson­de­ren Fül­le an vir­tuo­sen Soli. Die­se hohe Qua­li­tät der ein­zel­nen Musi­ker lässt sich den gan­zen Abend bei wei­te­ren aus­ge­wähl­ten Kom­po­si­tio­nen immer wie­der bewun­dern, erstaun­li­cher­wei­se auch auf Instru­men­ten, die nor­ma­ler­wei­se nicht im Focus stehen.

Die Mode­ra­tio­nen von Peter Seufert, Man­chem viel­leicht noch aus dem Fern­se­hen bekannt, brin­gen dem Zuhö­rer die Hin­ter­grün­de der aus­ge­wähl­ten Musik­stücke gekonnt näher und stim­men vor­ab auf beson­de­re Sze­nen ein.

Das Poli­zei­or­che­ster bie­tet nicht nur einen musi­ka­li­schen Hoch­ge­nuss an die­sem fei­er­li­chen Kon­zert­abend, son­dern es setzt sich auch für sozia­le Zwecke vor Ort ein, spielt es doch aus­schließ­lich ohne Gage im Dienst der guten Sache. In Ecken­tal kommt der Gesamt­erlös des Bene­fiz­abends den Sport­ver­ei­nen zugu­te, die in der Drei­fach­turn­hal­le, v.a. den Nach­wuchs trai­nie­ren. Nach der Reno­vie­rung feh­len noch drin­gend benö­tig­te Sport­ge­rä­te, die über den Schul­sport­be­darf hin­aus­ge­hen. Musik bringt die Ecken­ta­ler also gleich zwei­mal in Bewe­gung: emo­tio­nal und sportlich.

Als beson­de­ren Ehren­gast kann die Markt­ge­mein­de den ober­sten Dienst­her­ren des Orche­sters, Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann begrü­ßen, der „sein“ Orche­ster schätzt und sich für sein Kön­nen immer wie­der begei­stern lässt.

Die gan­ze Bevöl­ke­rung Ecken­tals und der umlie­gen­den Gemein­den ist herz­lich ein­ge­la­den, die­ses außer­ge­wöhn­li­che Geburts­tags­ständ­chen in einem außer­ge­wöhn­li­chen Jubi­lä­ums­jahr zu genießen.

Hin­wei­se zu Park­ge­le­gen­hei­ten: Direkt an der Mit­tel­schu­le sind die Park­plät­ze die gela­de­nen Ehren­gä­ste und Men­schen reser­viert, deren Geh­fä­hig­keit ein­ge­schränkt ist. Alle ande­ren par­ken bit­te am Park­platz hin­ter dem Rat­haus, auf dem Park­ge­län­de gegen­über der Kin­der­krip­pe in der Schul­stra­ße und auf dem Schul­park­platz des Gym­na­si­ums. Bit­te nicht am Geträn­ke­markt par­ken, es han­delt sich um Pri­vat­ge­län­de. Orts­kun­di­ge kön­nen auch an der Georg Hänf­ling Hal­le ihr Auto abstellen.

Save the Date: Sams­tag 9. Juli 2022, Beginn: 19 Uhr, Ein­lass ab 18 Uhr Drei­fach­turn­hal­le Ecken­tal, Schul­stra­ße 12.

Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den für „Ecken­tal bewegt“ wird gebe­ten, ger­ne auch auf das Kon­to des Markt Ecken­tal: DE45 7639 1000 0002 0119 05 Ver­wen­dungs­zweck: Benefizkonzert

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kon­zert gibt es unter www​.poli​zei​or​che​ster​-bay​ern​.de oder über den Ver­an­stal­ter www​.ecken​tal​-mfr​.de, Pro­gramm­än­de­run­gen vorbehalten.