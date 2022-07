Am 25.06.2022 fei­er­te die Kita Chri­stus­kir­che ihr Som­mer­fest. Bei wun­der­schö­nem Wet­ter gab es end­lich wie­der die Mög­lich­keit, bei Kaf­fee und Kuchen zusam­men zu sit­zen. Die Kin­der konn­ten neben ande­ren Aktio­nen Knet­sei­fe her­stel­len, am Glücks­rad dre­hen und Eis zur Abküh­lung essen. Das bun­te Trei­ben wur­de mit einer Hip­Hop-Auf­füh­rung been­det. 12 Kin­der übten an 3 Ter­mi­nen vor­her mit Mike Pol­lard von der 360° Tanz­schu­le, um nun beim Som­mer­fest end­lich „auf der Büh­ne zu stehen“.

Laut­stark und mit coo­len Moves wur­de zu dem Song „Scho­ko­la­de“ von „Dei­ne Freun­de“ die Oma gefei­ert, die den Kin­dern die heiß ersehn­te Scho­ko­la­de gibt. Abwech­selnd die Arme heben schul­te die Koor­di­na­ti­on und ins Schwit­zen kamen die Kin­der und ihr Leh­rer mit Knie­beu­gen, zu denen gezählt wur­de. Was man da nicht alles neben­bei ler­nen kann!? Fami­li­en­stütz­punkt, Kin­der­gar­ten und Tanz­schu­le freu­en sich bereits jetzt schon auf das näch­ste Event 2023, wenn es wie­der heißt „let ́s groove!“