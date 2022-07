Kirch­li­cher Segen für das neue HLF 20 der Feu­er­wehr Forchheim

Am Mitt­woch, den 29.06.2022 erhielt das neue Hil­fe­lei­stungs­lösch­grup­pen­fahr­zeug sei­nen kirch­li­chen Segen

Zu Beginn der Ver­an­stal­tung rich­te­te Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein sei­ne Wor­te an die anwe­sen­den Gäste der hohen Geist­lich­keit, den Stadt­rä­ten, Ehren­mit­glie­dern sowie pas­si­ven und akti­ven Mit­glie­dern. Er bedankt sich bei allen Kame­ra­den für ihr Enga­ge­ment und freut sich dar­über, solch ein moder­nes Fahr­zeug in sei­ner Feu­er­wehr zu haben.

Im Anschluss trat Stadt­brand­in­spek­tor Jür­gen Mit­ter­mei­er an das Red­ner­pult. Sein Dank galt allen Mit­wir­ken­den, ohne die, eine Umset­zung die­ses Pro­jekts „Beschaf­fung eines neu­en HLF“ nicht mög­lich gewe­sen wäre. „Rund 700 Übungs­stun­den wer­den benö­tigt, um alle Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den auf dem neu­en Fahr­zeug aus­zu­bil­den, so dass es vor­aus­sicht­li­che Mit­te Juli offi­zi­el­le sei­nen Dienst für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt Forch­heim auf­neh­men kann“, so Jür­gen Mit­ter­mei­er wei­ter. Eben­so bedank­te sich der Stadt­brand­in­spek­tor bei der Stadt Forch­heim für die unkom­pli­zier­te Bereit­stel­lung der finan­zi­el­len Mit­tel von rund 520.000 Euro.

Stadt­brand­mei­ster Wer­ner Horsch gab dar­auf­hin noch eini­ge Daten und Fak­ten rund um das Fahr­zeug preis. Nach sei­nen Aus­füh­run­gen kam es zur obli­ga­to­ri­schen Schlüs­sel­über­ga­be. Hier­für rei­ste Tho­mas Stahl – zustän­dig für den Ver­trieb bei der Her­stel­ler­fir­ma Zieg­ler – von Gien­gen an der Brenz aus nach Forch­heim. Ober­bür­ger­mei­ster Uwe Kirsch­stein nahm den Schlüs­sel in Emp­fang, um ihn dann an Jür­gen Mit­ter­mei­er weiterzureichen.

Den kirch­li­chen Segen erhielt das neue Fahr­zeug durch Pfar­rer Mar­tin Emge aus der Pfar­rei St. Mar­tin und von Pfar­re­rin Ute von Seg­gern aus der Pfar­rei St. Johan­nis. Neben der Seg­nung des Fahr­zeugs spra­chen bei­de noch den Dank für das gro­ße ehren­amt­li­che Enga­ge­ment aus und wünsch­ten all­zeit gute und siche­re Fahrt mit den neu­en Fahrzeug.

Für die stets ziel­ori­en­tier­te und kol­le­gia­le Zusam­men­ar­beit bedank­ten sich Jür­gen Mit­ter­mei­er und Wer­ner Horsch bei Tho­mas Stahl, Mar­kus Pitt­ner (Qua­li­täts­si­che­rung Fir­ma Zieg­ler) und Wolf­gang Mattausch (Fir­ma MAN) mit ein paar frän­ki­schen Spe­zia­li­tä­ten und einem Feuerwehrweinpaket.

Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke ging in sei­nem kur­zen Gruß­wort auf die Her­aus­for­de­run­gen der schnell wach­sen­den Stadt Forch­heim ein. Die Feu­er­wehr­ka­pel­le Forch­heim umrahm­te die Ver­an­stal­tung musikalisch.