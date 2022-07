Unbü­ro­kra­ti­sche Hil­fe lei­sten Bay­erns Innen- und Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann und der Baye­ri­sche Lan­des-Sport­ver­band (BLSV) mit sei­nem Sport­camp Nord­bay­ern in Bischofs­grün für eine Grup­pe jun­ger Kader-Fuß­bal­le­rin­nen und ‑Fuß­bal­ler aus der Ukrai­ne. Im neu­en Camp des BLSV kön­nen die Jugend­li­chen im Alter zwi­schen 13 und 17 Jah­ren mit ihren Betreue­rin­nen und Betreu­ern in den kom­men­den Wochen woh­nen und trai­nie­ren. Die Grup­pe ist ins­ge­samt 49 Per­so­nen stark.

Die Fuß­ball-Talen­te aus dem Inter­nat des Ver­eins FC Kar­pa­ty Lwiw waren vor den Kriegs­hand­lun­gen in der Ukrai­ne geflo­hen und hiel­ten sich zuletzt in einem Sport­zen­trum im pol­ni­schen Czy­zo­wice nahe der tsche­chi­schen Gren­ze auf. Dort konn­ten sie aber nicht län­ger bleiben.

Mit Georg Schöpp­ner aus Kochel am See hat sich ein Orga­ni­sa­tor von pri­va­ten Hilfs­lie­fe­run­gen in die Ukrai­ne an den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­tin Bach­hu­ber gewandt und ihm berich­tet, dass die ukrai­ni­schen Jugend­fuß­ball­mann­schaf­ten drin­gend eine Unter­kunft benö­tig­ten. Nach einem per­sön­li­chen Gespräch Bach­hu­bers mit Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, MdL, konn­te zusam­men mit dem BLSV eine Lösung zur Unter­brin­gung der jun­gen Fuß­bal­le­rin­nen und Fuß­bal­ler im Sport­camp Nord­bay­ern in Bischofs­grün gefun­den wer­den. Der BLSV wird die Jugend­li­chen nun für vier bis sechs Wochen in sei­nem Sport­camp Nord­bay­ern unter­brin­gen und versorgen.

Innen- und Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann erklärt: „Als Innen- und Sport­mi­ni­ster ist mir die Unter­stüt­zung der aus der Ukrai­ne Geflüch­te­ten ein gro­ßes Anlie­gen. Ich freue mich, dass hier für die Jugend­fuß­ball­mann­schaft gemein­sam mit dem BLSV eine schnel­le und unbü­ro­kra­ti­sche Lösung gefun­den wer­den konnte.“

Auch BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon freut sich, dass der Baye­ri­sche Lan­des-Sport­ver­band und sein Sport­camp Nord­bay­ern hier akti­ve Hil­fe lei­sten kön­nen. „Für den baye­ri­schen Sport steht fest: Er steht an der Sei­te der Men­schen aus der Ukrai­ne. Da haben wir eine ganz kla­re Hal­tung, die von Wer­ten wie Soli­da­ri­tät und Zusam­men­halt geprägt ist. Und des­halb neh­men wir die jun­gen Fuß­bal­le­rin­nen und Fuß­bal­ler sehr ger­ne in unse­rem Sport­camp auf. Wir hof­fen, dass die Jugend­li­chen aus der Ukrai­ne in Bischofs­grün etwas Abstand vom schreck­li­chen Kriegs­ge­sche­hen in ihrer Hei­mat erhal­ten können.“

Kai Meler­ski, Geschäfts­füh­rer des Sport­camps, begrüß­te die jun­gen Fuß­bal­le­rin­nen und Fuß­bal­ler im ober­frän­ki­schen Bischofs­grün. Dort kön­nen sie die neu­en Fuß­ball-Plät­ze, Sport­an­la­gen und Trai­nings­ein­rich­tun­gen des Sport­camps nut­zen. Zudem will Meler­ski Freund­schafts­spie­le mit Ver­ei­nen aus der Regi­on vermitteln.