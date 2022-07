Deutsch-tür­ki­sche Freund­schaft: Kulm­bachs Bezie­hun­gen nach Bur­sa leben wie­der auf

Sich per­sön­lich tref­fen, sich vor Ort aus­tau­schen und neue, wich­ti­ge Kon­tak­te knüp­fen: Die Dele­ga­ti­ons­fahrt des Kulm­ba­cher Ober­bür­ger­mei­sters Ingo Leh­mann in die tür­ki­sche Mil­lio­nen­me­tro­po­le und Part­ner­stadt Bur­sa war ein vol­ler Erfolg.

„Eine Städ­te­part­ner­schaft lebt von den per­sön­li­chen Begeg­nun­gen der Men­schen. Des­halb war es mir ein beson­de­res Anlie­gen, unse­re tür­ki­sche Part­ner­stadt zu besu­chen und mei­nen Amts­kol­le­gen Ali­nur Aktaş ein­mal per­sön­lich zu tref­fen. Sol­che Tref­fen sind für eine Städ­te­part­ner­schaft von unschätz­ba­rem Wert“, zieht Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann ein sehr posi­ti­ves Fazit sei­ner mehr­tä­gi­gen Rei­se nach Bur­sa. „Wir wur­den aller­or­ten mit offe­nen Armen empfangen.“

Kulm­bach und Bur­sa sind seit 1998 städ­te­part­ner­schaft­lich mit­ein­an­der ver­bun­den. Zusam­men mit dem UNESCO-Club Kulm­bach-Plas­sen­burg unter der Lei­tung von Hart­mut Schu­berth und dem Beruf­li­chen Schul­zen­trum Kulm­bach mit Ober­stu­di­en­di­rek­tor Alex­an­der Bat­ti­stel­la an der Spit­ze weil­te das Kulm­ba­cher Stadt­ober­haupt sie­ben Tage in Bur­sa und Umge­bung. „Unse­re tür­ki­schen Freun­de sind wun­der­ba­re, herz­li­che Gast­ge­ber“, resü­mier­te das Kulm­ba­cher Stadtoberhaupt.

So wur­de die klei­ne Kulm­ba­cher Dele­ga­ti­on unter ande­rem im Amts­sitz von Bür­ger­mei­ster Ali­nur Aktaş fei­er­lich emp­fan­gen und herz­lich will­kom­men gehei­ßen. Gemein­sam mit dem frü­he­ren Bür­ger­mei­ster Bur­sas, Erdem Saker, der die Städ­te­part­ner­schaft vor mehr als 20 Jah­ren selbst mit­be­grün­det hat­te, eröff­ne­te OB Leh­mann eigens eine Foto­aus­stel­lung mit rund 40 Foto­gra­fien über Stadt und Land­kreis Kulm­bach. Die­se Aus­stel­lung hat­te der UNESCO-Club unter Feder­füh­rung des Kulm­ba­chers Man­fred Ströh­lein zusam­men­ge­stellt. UNESCO-Club-Vor­sit­zen­der Hart­mut Schu­berth: „Eine Städ­te­part­ner­schaft bedingt, dass sich bei­de Part­ner bes­ser ken­nen­ler­nen. Zu die­sem Pro­zess soll unter ande­rem auch die von unse­rem Club orga­ni­sier­te Aus­stel­lung mit ihren herr­li­chen Fotos ein Stück beitragen.“

Die wich­ti­gen und über die Jahr­zehn­te gewach­se­nen Ver­bin­dun­gen des BSZ Kulm­bach mit der Topha­ne-Schu­le in Bur­sa wur­den dank eines per­sön­li­chen Besuchs der Kulm­ba­cher Dele­ga­ti­on nach­hal­tig gepflegt. Schul­lei­ter Alex­an­der Bat­ti­stel­la: „Die Erfah­run­gen der ver­gan­ge­nen Jah­re haben gezeigt, wie wert­voll die­ser geleb­te Prak­ti­kan­ten­aus­tausch für die jun­gen Men­schen in Bur­sa und Kulm­bach sein kann. Dar­an wol­len wir auch in den kom­men­den Jah­ren ger­ne fest­hal­ten.“ Dar­über hin­aus fand ein Tref­fen mit den Ver­ant­wort­li­chen des UNESCO-Clubs Bur­sa statt.