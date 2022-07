Die Forch­hei­mer Hard­rock­for­ma­ti­on „Insert Coin“ gibt es jetzt schon 42 Jahre.

„Insert Coin“ ist die dienst­äl­te­ste Rock­band Forch­heims und eine der dienst­äl­te­sten in Bay­ern. Es stellt sich die Fra­ge, war­um sich die­se Band so lan­ge behaup­ten konn­te, obwohl sie immer ein Geheim­tipp blieb. Die Ant­wort ist ein­fach: Es han­delt sich um eine Band mit erfah­re­nen Musi­kern, die Spaß an ihrer Musik haben und eine ech­te Live-Band sind. Wenn die Alt­mei­ster los­le­gen bebt die Bude.

Dave Schol­ler (git,voc) , Faxe Back­er (b,voc), Har­ry Rödel (key), Tho­mas Pup­pich (drums,voc) und Char­lie Pichl (git) machen Songs, rein, druck­voll, ehr­lich und ohne Schnör­kel, jedoch unver­kenn­bar Insert Coin. Neben ihren eige­nen Songs sind auch ein paar Cover­songs im Pro­gramm ver­steckt. Wir dür­fen gespannt sein. Also Hard­rock­fans – streicht euch das Kon­zert. rot im Kalen­der an.

Ter­min: Frei­tag, 08.07.2022 – Uhr­zeit 19.00 Uhr – Wo? Königs­bad Forch­heim, Käsrö­the 4, 91301 Forchheim

Prei­se: VVK+AK 11,- €, ermä­ßigt 9,- € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. NN-Ticket-Point Forch­heim, Horn­schuch­al­lee 7 (09191/722011), sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de