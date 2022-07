DEL2 star­tet mit 14 Clubs in die Jubiläums-Saison

Neben unse­ren Sel­ber Wöl­fen haben auch alle ande­ren sport­lich qua­li­fi­zier­ten Clubs die Lizenz erhal­ten Die Ver­ant­wort­li­chen unse­rer Sel­ber Wöl­fe haben – wie auch alle ande­ren DEL2-Stand­or­te – ihre Haus­auf­ga­ben erle­digt und das stren­ge Lizenz­prü­fungs­ver­fah­ren der DEL2 bestan­den. Somit geht die DEL2 mit 14 Clubs in die Sai­son. Vor­jah­res­mei­ster Löwen Frank­furt steigt in die Pen­ny DEL auf.

Herz­lich will­kom­men hei­ßen wir in der DEL2 den Abstei­ger aus der Pen­ny DEL, die Kre­feld Pin­gui­ne, sowie den sport­li­chen Auf­stei­ger aus der Ober­li­ga Süd, die Eis­bä­ren Regensburg.

Der Spiel­plan für die kom­men­de Sai­son, die am 16. Sep­tem­ber beginnt, wird Mit­te Juli fest­ste­hen. Die Posi­tio­nen der Clubs im Spiel­plan wer­den erst­mals ausgelost.

Die Aus­lo­sung, wel­che am Don­ners­tag, 7. Juli 2022, um 19:00 Uhr statt­fin­det, kann per Face­book-Live mit­ver­folgt wer­den. Wei­te­re Infos dazu gibt es in der Mit­tei­lung der DEL2.