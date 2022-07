Die Men­ge an Akten-Ord­nern ist enorm: Mehr als zwei Fuß­ball-Fel­der lang, näm­lich rund 270 lau­fen­de Meter an Steu­er-Akten müs­sen in der kom­men­den Woche umge­räumt werden.

Aus die­sem Grund ist am Mitt­woch, 6. Juli 2022 und auch am Don­ners­tag, 7. Juli 2022, kein Par­tei­ver­kehr im Steu­er­amt der Stadt Forch­heim mög­lich. Auch Anru­fe und tele­fo­ni­sche Nach­fra­gen zu Grund­steu­er, Gewer­be­steu­er und Hun­de­steu­er kön­nen an die­sen bei­den Tagen nicht ent­ge­gen­ge­nom­men werden.