DR. HARALD REHM ZUM EHREN­VOR­SIT­ZEN­DEN ERNANNT – THO­MAS BAUSKE WIRD VOR­SIT­ZEN­DER DES FÖR­DER­VER­EINS DER STADTBIBLIOTHEK

Nach 15 Jah­ren erfolg­rei­chen Enga­ge­ments hat Dr. Harald Rehm nicht erneut für den Vor­sitz des För­der­ver­eins der Stadt­bi­blio­thek kan­di­diert. Der Ver­ein wur­de 2007 auf sei­ne Initia­ti­ve hin gegrün­det und konn­te neben beträcht­li­cher finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung für Anschaf­fun­gen gera­de beim Wan­del zur Ein­häu­sig­keit im RW21 wert­vol­ler Weg­be­glei­ter und Rat­ge­ber sein. Rehm, der selbst als Biblio­theks­di­rek­tor an der Uni Bay­reuth beschäf­tigt war, gilt als Exper­te und fin­di­ger Biblio­theksken­ner. Gera­de die Biblio­theks­fahr­ten – von Tages- bis Mehr­ta­ges­rei­sen – erfreu­ten sich unter sei­ner fun­dier­ten Lei­tung gro­ßer Beliebt­heit und spül­ten dem Ver­ein Geld in die Kas­se, was wie­der­um in die Unter­stüt­zung der Stadt­bi­blio­thek flie­ßen konn­te. „Stadt­bü­che­rei, Jugend­bü­che­rei und Volks­hoch­schu­le heu­te unter einem Dach haben einen rich­ti­gen Schub gebracht und wir Bay­reu­ther kön­nen es sogar mit der Stadt­bi­blio­thek Wien auf­neh­men“ so der schei­den­de Vor­sit­zen­de, der wegen aus­ge­fal­le­ner Ver­an­stal­tun­gen über die letz­ten bei­den Pan­de­mie­jah­re wenig berich­ten konn­te. Ken­ner wis­sen, dass Rehm sich vie­le Gedan­ken gemacht hat, wer sein Her­zens­pro­jekt wei­ter­füh­ren könn­te, und eine Mischung aus Poli­tik und Bücher­lieb­ha­ber mitbringt.

Als Vor­sit­zen­den schlug er sei­nen Stell­ver­tre­ter und Grün­dungs­mit­glied Tho­mas Bauske vor, der die Stadt­bi­blio­thek stär­ker für Schu­len öff­nen will. Als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de wur­den Lui­sa Fun­ke-Bar­jak und Chri­sto­pher Süss gewählt. Neu im Amt sind auch Kas­sier Samy Ring­lein und

Schrift­füh­rer Seba­sti­an Norck. Bei den Bei­sit­ze­rIn­nen konn­te erneut Dr. Wolf­gang Rich­ter und neu Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin sowie Ire­ne Münch

gewon­nen wer­den. Als Revi­sor fun­giert in bewähr­ter Wei­se Man­fred Albin­ger wei­ter. Eine deut­li­che Ver­jün­gung der Vor­stand­schaft konnte

erreicht werden.

Zum Abschluss der Sit­zung wur­de Dr. Harald Rehm auf Grund sei­ner Ver­dien­ste rund um das Bay­reu­ther Biblio­theks­we­sen ein­stim­mig zum

Ehren­vor­sit­zen­den ernannt.