Kräu­ter­dorf Nagel – Am 6. Juli lädt das Kräu­ter­dorf zu einer Wild­kräu­ter­wan­de­rung ein.

Es gibt inter­es­san­te und fast ver­ges­se­ne Infor­ma­tio­nen über die uner­schöpf­li­che Viel­falt der Wild­kräu­ter, ihre Ver­wen­dung in der Küche und in der Volksheilkunde.

Treff­punkt ist um 15 Uhr der Park­platz beim Nage­ler See in der gleich­na­mi­gen Stra­ße „Zum See“. Infos und Anmel­dung bei Eri­ka Bau­er unter Tele­fon 09236 1006 oder per Mail an bauer-​nagel@​hotmail.​de