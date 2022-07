Der Bund hat die Bür­ger­testun­gen auf das Coro­na-Virus in einer neu­en Test­ver­ord­nung gere­gelt. Die neu­en Vor­ga­ben gel­ten ab heu­te und wer­den dem­entspre­chend auch an den Test­stel­len im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge zur Anwen­dung kommen.

Anspruch auf einen kosten­lo­sen Test haben nun nur noch fol­gen­de Personengruppen:

1. Per­so­nen, die zum Zeit­punkt der Testung das fünf­te Lebens­jahr noch nicht voll­endet haben,

2. Per­so­nen, die auf­grund einer medi­zi­ni­schen Kon­tra­in­di­ka­ti­on, ins­be­son­de­re einer Schwan­ger­schaft im ersten Schwan­ger­schafts­drit­tel, zum Zeit­punkt der Testung nicht gegen das Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 geimpft wer­den kön­nen oder in den letz­ten drei Mona­ten vor der Testung auf­grund einer medi­zi­ni­schen Kon­tra­in­di­ka­ti­on nicht gegen das Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 geimpft wer­den konnten,

3. Per­so­nen, die zum Zeit­punkt der Testung an kli­ni­schen Stu­di­en zur Wirk­sam­keit von Impf­stof­fen gegen das Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 teil­neh­men oder in den letz­ten drei Mona­ten vor der Testung an sol­chen Stu­di­en teil­ge­nom­men haben,

4. Per­so­nen, die sich zum Zeit­punkt der Testung auf­grund einer nach­ge­wie­se­nen Infek­ti­on mit dem Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 in Abson­de­rung befin­den, wenn die Testung zur Been­di­gung der Abson­de­rung erfor­der­lich ist (bedeu­tet: das soge­nann­te „Frei­te­sten“)

5. Per­so­nen nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Num­mer 3 und 4 (bedeu­tet: Per­so­nen, die als Pflegebedürftige/​Patienten in Pfle­ge­ein­rich­tun­gen leben sowie und deren Besucher)

6. Per­so­nen, die mit einer mit dem Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 infi­zier­ten Per­son in dem­sel­ben Haus­halt leben oder gelebt haben.

7. Lei­stungs­be­rech­tig­te, die im Rah­men eines Per­sön­li­chen Bud­gets nach § 29 des Neun­ten Buches Sozi­al­ge­setz­buch Per­so­nen beschäf­ti­gen, sowie Per­so­nen, die bei Lei­stungs­be­rech­tig­ten im Rah­men eines Per­sön­li­chen Bud­gets nach § 29 des Neun­ten Buches Sozi­al­ge­setz­buch beschäf­tigt sind, (bedeu­tet: schwer­be­hin­der­te Per­so­nen beschäf­tigt sind, die staat­li­che Lei­stun­gen im Sin­ne des Per­sön­li­chen Bud­gets bezie­hen und deren Beschäftigte)

8. Pfle­ge­per­so­nen im Sin­ne des § 19 Satz 1 des Elf­ten Buches Sozi­al­ge­setz­buch (bedeu­tet: pfle­gen­de Angehörige)

NICHT MEHR kosten­frei sind die Testun­gen ab sofort für asym­pto­ma­ti­sche Per­so­nen, wenn fol­gen­de Vor­aus­set­zun­gen vorliegen:

1. Per­so­nen, die am sel­ben Tag eine Ver­an­stal­tung in Innen­räu­men besu­chen wer­den oder zu einer Per­son ab 60 Jah­ren oder einer Per­son mit einer Vor­er­kran­kung mit einem hohen Risi­ko, schwer an Covid-19 zu erkran­ken, am sel­ben Tag Kon­takt haben werden,

2. Per­so­nen, die durch die Coro­na-Warn-App des Robert Koch-Insti­tuts eine War­nung mit der Sta­tus­an­zei­ge erhöh­tes Risi­ko erhal­ten haben, sie alle müs­sen sich mit einem Betrag von drei Euro an den Test­ko­sten beteiligen.

Damit erge­ben sich Ver­än­de­run­gen für die Arbeit an den Test­zen­tren im Land­kreis. Kosten­pflich­ti­ge Tests (Drei-Euro-Tests) sind bereits seit heu­te in den teil­neh­men­den Apo­the­ken mög­lich. Die Stadt-Apo­the­ke in Wei­ßen­stadt, die Stadt-Apo­the­ke in Markt­leu­then und die Mari­en-Apo­the­ke in Markt­red­witz bie­ten Tests mit Ter­min­ver­ein­ba­rung an.

An der loka­len Test­stel­le in Wun­sie­del sind nur kosten­freie Testun­gen mög­lich. Die Test­stel­le hat ab dem mor­gi­gen 01.7.2022 täg­lich von 10 bis 14 Uhr geöff­net, auch an den Wochen­en­den und Feiertagen.

Dar­über hin­aus gibt es auch eine Rei­he von Arzt­pra­xen und pri­va­ten Anbie­tern, die Testun­gen anbie­ten. Sie ent­schei­den eigen­ver­ant­wort­lich, ob sie künf­tig kosten­pflich­ti­ge Testun­gen anbie­ten werden.

Einen Über­blick über alle Test­mög­lich­kei­ten und die künf­tig für die Testun­gen erfor­der­li­chen Nach­wei­se fin­det sich auf der Home­page des Land­krei­ses unter: https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/testmoeglichkeiten-im-landkreis-wunsiedel-i-fichtelgebirge