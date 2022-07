Es war eine Sen­sa­ti­ons­mel­dung am ver­gan­ge­nen Sonn­tag: Der Kulm­ba­cher Mer­lin Hum­mel erreich­te den 1. Platz in der Kate­go­rie Ham­mer­wurf männ­lich bei der Deut­schen Leicht­ath­le­tik­mei­ster­schaft in Berlin.

Der 20-jäh­ri­ge, der beim UAC Kulm­bach von Mar­tin Ständ­ner trai­niert wird, wur­de 2018 bereits Deut­scher Vize-Mei­ster und 2019 Deut­scher Win­ter­wurf Mei­ster, nun tri­um­phier­te er bei der Mei­ster­schaft in der Bun­des­haupt­stadt und warf stol­ze 72,51 Meter und ließ den Zweit­platz­ier­ten Tri­stan Schwand­ke knapp hin­ter sich.

Auf­grund die­ses beacht­li­chen Erfol­ges ließ es sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann nicht neh­men und lud das jun­ge Talent zu einem Emp­fang ins Kulm­ba­cher Rat­haus ein. „Kulm­bach war und ist Sport­stadt, zahl­lo­se Men­schen sind in Sport­ver­ei­nen aktiv und immer wie­der tun sich ganz beson­ders talen­tier­te Män­ner und Frau­en her­vor. Mit Mer­lin haben wir einen frisch­ge­backe­nen Deut­schen Mei­ster in unse­rer Stadt und wir alle sind stolz, dass er die­sen groß­ar­ti­gen Erfolg erreicht hat“, freu­te sich OB Ingo Leh­mann. „Vie­le Kulm­ba­cher saßen am Sonn­tag vor dem Bild­schirm und haben ihm zuge­se­hen und die Dau­men gedrückt – ich natür­lich auch! Und es hat sich aus­ge­zahlt! Als Zei­chen der Aner­ken­nung und des gro­ßen Respek­tes war es mir nun auch wich­tig, ihm mit die­sem klei­nen Emp­fang zu zei­gen, dass sei­ne Hei­mat­stadt hin­ter ihm steht“, schob Leh­mann nach.

Auch 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok lob­te den jun­gen Sport­ler. „Unter dem gro­ßen Druck mit all den star­ken Geg­nern eine sol­che Lei­stung zu erbrin­gen, da kann man nur den Hut zie­hen“, stel­le Wil­zok fest.

Natür­lich war auch die Mut­ter von Mer­lin Hum­mel, Clau­dia Wei­nert, mit dabei, eben­so Trai­ner Mar­tin Ständ­ner. Alle durf­ten sich nach der Gra­tu­la­ti­on und einem klei­nen Emp­fang in das Gäste­buch der Stadt Kulm­bach eintragen.