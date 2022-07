Die Som­mer­fe­ri­en sind Aus­flugs­zeit. Das gilt auch für den Kreis­ju­gend­ring und so haben wir wie­der ein bun­tes Pro­gramm an Aus­flü­gen nach nah und fern zusammengestellt.

Als eine der ersten Aktio­nen in die­sem Som­mer steht das gro­ße Zelt­la­ger an. Dies wird in die­sem Jahr im Wald bei Kas­pau­er statt­fin­den und geht vom 7.–12. August 2022. Eben­falls am 7.8.2022 (ein Sonn­tag) fah­ren wir unab­hän­gig davon ins Thea­ter zu den Rosen­berg­fest­spie­len in Kro­nach. Dort steht das Mär­chen Aschen­put­tel auf dem Programm.

Am 17. August 2022 geht es mit einer Erkun­dung des Baum­wip­fel­pfads in Ebrach hoch hin­aus, bevor wir im Anschluss mit dem Schiff durch Bam­berg fah­ren, um den gro­ßen Spiel­platz auf der Erba-Insel zu kapern.

Eine Woche spä­ter geht es noch ein gan­zes Stück wei­ter Rich­tung Süden. In die­sem Fall nicht mit dem Bus, son­dern mit ICE, Tram, U‑Bahn und S‑Bahn er“fahren“ wir die Lan­des­haupt­stadt Mün­chen und hören und sehen bei einer Füh­rung viel über den dor­ti­gen Flughafen.

Aus­nahms­wei­se an einem Frei­tag (2.9.2022) gibt es ein High­light aus dem letz­ten Jahr als Wie­der­ho­lung: der Ski­ke-Kurs wird erneut ange­bo­ten und schafft die Mög­lich­keit, die­se neue Sport­art (eine Mischung aus Ski­lau­fen und Ska­ten) selbst zu ler­nen und auszuprobieren.

Den Abschluss bil­det am 07. Sep­tem­ber 2022 eine Wan­de­rung bei Rosch­laub, bei der wir die „Hohe Met­ze“ erobern und nach der „Stei­ner­nen Rin­ne“ suchen. Mit einer Wan­der­füh­re­rin und einem abschlie­ßen­den Essen wird dies sicher eine abwechs­lungs­rei­che Tour.

Teil­neh­men kön­nen je nach Akti­on alle Kin­der und Jugend­li­chen aus dem Land­kreis ab 6 Jah­re (ab 10 Jah­re bei der Mün­chen-Fahrt; 9–12 Jah­re bei dem Skike-Kurs).

Anmel­den könnt ihr euch ab sofort in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings. Dort könnt ihr den Fly­er und das Anmel­de­for­mu­lar anfor­dern, oder ihn ein­fach unter kjr​-lich​ten​fels​.de her­un­ter­la­den und aus­fül­len. Kon­takt: service@​kjr-​lichtenfels.​de oder 09571–940603.