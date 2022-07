Der Kul­tur­punkt Bruck im Juli

Der Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) in Erlan­gen bie­tet im Juli 2022 wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches Ver­an­stal­tungs­pro­gramm an. Dazu gehören:

Gar­ten­ca­fé mal anders

Das beson­de­re Café ist im Gemein­schafts­gar­ten in Bruck für alle Kaffee-und-Kuchen-Liebhaber*innen diens­tags zwi­schen 15 und 18 Uhr offen. Mitarbeiter*innen vom Frei­wil­li­gen Öko­lo­gi­schen Jahr bie­ten sowohl Süßes als auch Def­ti­ges zum Kaf­fee oder zur eis­kal­ten Gar­ten­li­mo an. Es gibt kei­ne feste Preis­ge­stal­tung. Die Gäste bestim­men, was ihnen die Köst­lich­kei­ten wert sind. Die Ein­nah­men kom­men dem Freun­des­kreis Kul­tur­punkt Bruck zugute.

Auch das Gar­ten­läd­la hat ab sofort par­al­lel wie­der geöff­net! Hier kön­nen die Pro­duk­te der „Wil­den Küche“ erwor­ben werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter Tel. 09131 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Töp­fern im Kul­tur­punkt Bruck

Das letz­te krea­ti­ve Ange­bot vor den Som­mer­fe­ri­en im Kera­mik­be­reich gibt es am Sams­tag, 9. Juli 2022, von 10 – 17 Uhr: ein Tages­work­shop mit Sabi­ne Schricker-Mül­ler. In die­sem soll inten­si­ver auf die Wün­sche der Teilnehmer*innen ein­ge­gan­gen oder ganz frei gear­bei­tet werden.

Die erfah­re­ne Dozen­tin ist Mit­glied vom Töp­fer­werk, der aus­ge­la­ger­ten E‑Werk-Töp­fer­grup­pe. Letz­te­re bie­tet dar­über hin­aus wei­ter­hin ihre offe­ne Werk­statt im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) an – mon­tags und mitt­wochs ab 19 Uhr (toepferwerk@​gmx.​de). E‑Werk goes Kulturpunkt!

Infos unter Tel. 0 91 31 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Latin Fever im Kul­tur­punkt Bruck

Omar Gomez La Rosa ist mit der Sal­sa-Dis­co „Cuban Night“ am Frei­tag, 15. Juli 2022, wie­der zu Gast im Kul­tur­punkt Bruck, Frö­bel­str. 6. Ohne Ein­tritt kön­nen sich Tanz­be­gei­ster­te ab 20.30 Uhr zu Sal­sa, Meren­gue oder Bachata-Klän­gen bewe­gen. Der Kuba­ner bie­tet auch Sal­sa- und Zum­ba­kur­se im Kul­tur­punkt Bruck an. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter Tel. 68 79 117 bzw. unter www​.sal​sa​-mun​do​.de oder www​.kul​tur​punkt​-bruck​.de.

Inter­na­tio­na­le Küche von Surabhi

Die deutsch-indi­sche Grup­pe demon­striert am Mitt­woch, 27. Juli 2022, ab 18:00 Uhr im Kul­tur­punkt Bruck die Zube­rei­tung inter­na­tio­na­ler Gerich­te aus asia­ti­schen, west­li­chen und fern­öst­li­chen Län­dern. Die­se wer­den danach gemein­sam verkostet.

Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen (Kosten 8 €) bei Uma Rag­ha­van, Tel. 0 91 31 / 4 02 21 33 oder über surabhi.​erlangen@​gmail.​com

Brot­back-Tag

Eines der neue­ren Pro­jek­te im Gemein­schafts­gar­ten Bruck dreht sich ums Brot­backen. Am Frei­tag, 29. Juli 2022, fin­det der näch­ste kosten­freie Back­tag ab 17 Uhr statt. Für die­sen ist aller­dings eine Anmel­dung not­wen­dig.

Es kön­nen vor den Brot­tei­gen auch Piz­zen, Flamm­ku­chen und ande­res ein­ge­scho­ben wer­den. Kom­men kön­nen alle Inter­es­sier­ten, die beim Anfeu­ern hel­fen, einen Teig zum Backen brin­gen, ihr Obst trock­nen wol­len und so man­ches mehr.

Wei­te­re Ter­mi­ne wer­den jeweils von Mal zu Mal abgesprochen.

Wün­schens­wert wäre es auf Dau­er, wenn sich eine Grup­pe von Men­schen fin­det, die sich mög­lichst weit­ge­hend selbst orga­ni­siert und dann ger­ne mit ver­schie­de­nen Back­mög­lich­kei­ten expe­ri­men­tie­ren darf!

Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen unter Tel. 09131 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de