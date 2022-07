Die Land­rä­te Chri­sti­an Meiß­ner und Seba­sti­an Strau­bel sowie Prä­si­dent Wolf­gang Bau­er vom Lan­des­amt für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung stel­len neue Umge­bungs­kar­te vor / Nütz­li­cher Beglei­ter auf Ent­deckungs­rei­sen in den Tou­ris­mus­re­gio­nen Ober­main-Jura und Cobur­ger Land

Am Land­rats­amt Coburg haben die Land­rä­te Chri­sti­an Meiß­ner und Seba­sti­an Strau­bel sowie Wolf­gang Bau­er, Prä­si­dent des Lan­des­am­tes für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung, die neu erschie­ne­ne Umge­bungs­kar­te UK50‑3 „Cobur­ger Land – Obe­res Main­tal – Bam­berg“ vor­ge­stellt. Mit die­ser legt die Baye­ri­sche Ver­mes­sungs­ver­wal­tung eine aktu­el­le Kar­te im bei Wan­de­rern und Rad­fah­rern belieb­ten Maß­stab 1:50.000 (Serie UK50) vor.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, zugleich Vor­sit­zen­der des Tou­ris­mus­ver­eins Ober­main-Jura e.V., unter­strich: „Die­se neue Kar­te ist für alle, die unse­re Regi­on zu Fuß oder auf zwei Rädern erkun­den möch­ten, ein nütz­li­cher Beglei­ter. Der Land­kreis Lich­ten­fels und die gesam­te Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura bie­ten mit dem Got­tes­gar­ten am Ober­main, dem Klei­nen und Gro­ßen Kor­di­gast, rund um die Kunst­äd­te, dem Klein­zie­gen­fel­der Tal, dem Jura sowie rund um Red­witz im Rodach­tal wun­der­schö­ne Wan­der- und Rad­fahr­mög­lich­kei­ten. Wir haben eine Viel­zahl von The­men-Wan­der­we­gen und Rad-Rou­ten, die die­se neue Umge­bungs­kar­te her­vor­ra­gend erfasst und detail­liert erschließt. Sie lädt damit zu neu­en Entdeckungsreisen.“

Land­rat Strau­bel: „Die Umge­bungs­kar­ten bie­ten Wan­de­rern und Rad­fah­rern in unse­rer Regi­on einen wert­vol­len Über­blick. Mit ihnen bleibt man stets auf dem rich­ti­gen Weg zu den vie­len wun­der­schö­nen Aus­flugs­zie­len in unse­rer Regi­on. Sie sind ein wich­ti­ges Hilfs­mit­tel für alle, die ger­ne auf Erkun­dungs­tour gehen und sind trotz der Digi­ta­li­sie­rung unver­zicht­bar. Denn die Kar­te weist auch dann den rich­ti­gen Weg, wenn Smart­pho­ne und Co viel­leicht gera­de kei­nen Emp­fang haben und dadurch beim Weg­wei­sen versagen.“

„Das Obe­re Main­tal und das Cobur­ger Land bie­ten viel­fäl­ti­ge Ent­deckungs­mög­lich­kei­ten – im Her­zen Deutsch­lands, aber abseits des Mas­sen­tou­ris­mus“, so Wolf­gang Bau­er und erläu­tert wei­ter: „Die Baye­ri­sche Ver­mes­sungs­ver­wal­tung hat die Umge­bungs­kar­te UK50‑3 „Cobur­ger Land – Obe­res Main­tal – Bam­berg“ kom­plett über­ar­bei­tet. Die Kar­te deckt neben dem Land­kreis Coburg, der Stadt Coburg sowie einem Groß­teil des Land­krei­ses Lich­ten­fels auch den öst­li­chen Land­kreis Hass­ber­ge, den süd­west­li­chen Land­kreis Kro­nach, wei­te Tei­le des Land­krei­ses Bam­berg sowie die Stadt Bam­berg ab. Der Land­kreis Lich­ten­fels wird mit der süd­öst­lich anschlie­ßen­den Umge­bungs­kar­te UK50-10 „Natur­park Frän­ki­sche Schweiz-Vel­den­stei­ner Forst, nörd­li­cher Teil“ ergänzt.“

In den Land­krei­sen Coburg und Lich­ten­fels gibt es her­vor­ra­gen­de (Rad-)Wandermöglichkeiten, wie bei­spiels­wei­se durch die Got­tes­gar­ten­rund­we­ge Nord und Süd, den Luther­weg oder den Amts­bo­ten­weg, die alle­samt in dem Kar­ten­werk prä­zi­se erfasst sind, infor­mier­te der Prä­si­dent des Lan­des­am­tes für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Vermessung.

Die Bur­gen­stra­ße führt vor­bei an zahl­rei­chen Bur­gen, Schlös­sern und histo­ri­schen Städ­ten. Für Tages­aus­flüg­ler gibt es vie­le wei­te­re schö­ne Rad­we­ge im Cobur­ger Land und im Obe­ren Main­tal. MTB-Wege fin­det man unter ande­rem im Nor­dic Park Lautertal.

Wan­de­rer erkun­den die Land­schaft z.B. auf dem Frän­ki­schen Mari­en­weg, den Euro­päi­schen Fern­wan­der­we­gen E3 und E6 oder dem Fran­ken­weg. Die vie­len Wan­der­we­ge im Cobur­ger Land und im Obe­ren Main­tal laden immer wie­der auf einen Tages­aus­flug ein.

In Coburg gibt es neben der Veste vie­les mehr zu ent­decken: zum Bei­spiel das Schloss Ehren­burg und das Lan­des­thea­ter. Immer einen Besuch wert sind die histo­ri­schen Orts­ker­ne von Lich­ten­fels und Bad Staf­fel­stein sowie das Klo­ster Banz und die Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen. Zum Ent­span­nen laden die Ther­men in Bad Rodach und Bad Staf­fel­stein ein.

Als Erwei­te­rung zum Ange­bot der topo­gra­phi­schen Kar­ten bie­ten die Umge­bungs­kar­ten geziel­te Frei­zeit­in­for­ma­tio­nen für geo­gra­fisch zusam­men­hän­gen­de Regio­nen. Neben dem Über­blick über die Regi­on sind gleich­zei­tig auch vie­le Details abge­bil­det. Größ­ter Vor­teil einer gedruck­ten Frei­zeit­kar­te ist nach wie vor, dass die­se weder Akku noch Mobil­funk­emp­fang braucht. Gleich­wohl kön­nen sich Kar­te und Smart­pho­ne gut ergänzen.

Die neu auf­ge­leg­te Umge­bungs­kar­te eig­net sich bestens zum Wan­dern und Radeln. Sie umfasst ein weit­räu­mi­ges Gebiet von knapp 2.700 qkm. Die aktu­el­le Kar­ten­gra­fik ver­spricht eine bes­se­re Les­bar­keit der Kar­te. All­ge­mein ver­ständ­li­che, bild­haf­te Signa­tu­ren erset­zen vie­le Schrift­zu­sät­ze. Dazu ist ein exak­tes UTM-Koor­di­na­ten­git­ter für GPS-Anwen­der eben­so selbst­ver­ständ­lich wie die soge­nann­te Schum­me­rung, die Ber­ge und Täler pla­stisch erschei­nen lässt. Durch die enge Zusam­men­ar­beit mit Wan­der­ver­ei­nen und Tou­ris­mus­bü­ros erhält der Kar­ten­nut­zer ver­läss­li­che Infor­ma­tio­nen aus erster Hand.

Die Umge­bungs­kar­te UK50‑3 „Cobur­ger Land – Obe­res Main­tal – Bam­berg“ ist unter der ISBN 978–3‑89933–791‑4 zum Preis von 8,70 EUR im Buch­han­del erhältlich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Kar­ten­wer­ken der Baye­ri­schen Ver­mes­sungs­ver­wal­tung fin­den Sie im Inter­net unter www​.geo​da​ten​.bay​ern​.de oder www​.bay​er​n​at​las​.de.