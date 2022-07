Bad Steben/​Lichtenberg – Die Fran­ken­wald-Regi­on war­tet auf den Hofer Land­bus der künf­tig die Situa­ti­on des öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs deut­lich ver­bes­sern wird. Im Bereich Bad Ste­ben und Lich­ten­berg fährt bis­her der von den Kom­mu­nen getra­ge­ne Bür­ger­bus diens­tags und don­ners­tags im Lini­en­ver­kehr mit ehren­amt­li­chen Fah­rern und Bei­fah­rern. Nach­dem es nun beim Hofer Land­bus zu Ver­zö­ge­run­gen in Zusam­men­hang mit der Bereit­stel­lung des neu­en Ange­bo­tes gekom­men ist wird der Bür­ger­bus in Bad Ste­ben und Lich­ten­berg auch im Juli 2022 noch fahr­plan­mä­ßig auf den vier bekann­ten Rou­ten ver­keh­ren. Der Markt Bad Ste­ben und die Stadt Lich­ten­berg dan­ken in die­sem Zusam­men­hang allen ehren­amt­li­chen Fah­rern und Bei­fah­rern für ihren Ein­satz sowie der Drit­ten Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Lich­ten­berg, Bet­ti­na Albig, für die Organisation!