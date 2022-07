Ler­nen Sie die kuli­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten Kulm­bachs bei die­ser unter­halt­sa­men Genuss­füh­rung mit Jür­gen Trepp­ner durch die Alt­stadt von Kulm­bach ken­nen. Bei dem ca. zwei­stün­di­gen Rund­gang dreht sich alles um die Viel­falt kuli­na­ri­scher Genüs­se in Kulm­bach: Die Teil­neh­mer erschmecken Kulm­bach und ler­nen die schmack­haf­ten Beson­der­hei­ten der heim­li­che Haupt­stadt des Bie­res kennen.

Jür­gen Trepp­ner ist Genuss­bot­schaf­ter der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken und hat viel Wis­sens­wer­tes zur Geschich­te der Genus­s­tra­di­ti­on in Ober­fran­ken und Kulm­bach parat. Pro­bie­ren Sie unter ande­rem das Kulm­ba­cher Bier und tra­di­tio­nel­le Back­spe­zia­li­tä­ten. Auch die berühm­ten Brat­wür­ste, die Bier­pra­li­ne sowie Hoch­pro­zen­ti­ges kann ver­ko­stet wer­den – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Natür­lich ler­nen Sie bei die­ser Füh­rung auch die wich­tig­sten Sehens­wür­dig­kei­ten in der idyl­li­schen Kulm­ba­cher Alt­stadt ken­nen, erfah­ren die ein oder ande­re Anek­do­te und kom­men sicher­lich auch mal in Ecken, in die es Sie nor­ma­ler­wei­se nicht verschlägt.

Die Füh­rung endet mit einer gemein­sa­men Ein­kehr in einer Kulm­ba­cher Tra­di­ti­ons­gast­stät­te, wo ein typisch frän­ki­scher Bra­ten mit Klö­ßen ser­viert wird.

Die Kosten betra­gen 29,50 Euro pro Per­son inkl. aller Ver­ko­stun­gen sowie der Schluss­ein­kehr mit frän­ki­schem Bra­ten und einem Getränk inklu­si­ve. (Vege­ta­ri­sche Gerich­te auf Anfra­ge möglich)

Ter­mi­ne 2022: Sams­tag, 16. Juli 10:00 Uhr – Frei­tag, 2. Sep­tem­ber 16:00 Uhr – Sams­tag, 8. Okto­ber 10:00 Uhr

Treff­punkt:

Holz­markt – Zinns­fel­der Brunnen

Dau­er der Füh­rung ca. 2 Stunden.

Prei­se: 29,50 Euro pro Person

Die Tou­rist-Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach bit­tet um tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter der Tele­fon-Nr.: 09221/ 9588–0. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt.

Indi­vi­du­ell buch­ba­re Ter­mi­ne sind nach schrift­li­cher Anmel­dung mög­lich: touristinfo@​stadt-​kulmbach.​de