Tol­le Fami­li­en­zeit mit Got­tes­dienst, Thea­ter­stück und Mitmach-Stationen

In einer Pres­se­mit­tei­lung der Cobur­ger Kir­che Kun­ter­bunt heißt es:

Das Team der Cobur­ger Kir­che Kun­ter­bunt lädt Sie und Ihre Kin­der herz­lich ein zum Kir­che Kun­ter­bunt-Som­mer­spe­cial am Sams­tag, 2. Juli 2022, von 10 bis 13 Uhr auf dem Außen­ge­län­de der Johan­nes­kir­che in Coburg!

Freu­en Sie sich auf eine tol­le Fami­li­en­zeit mit einer bun­ten Viel­falt an Krea­tiv- und Aktiv­sta­tio­nen, in der Sie erle­ben dür­fen, was es heißt, dass man mit Gott Mau­ern über­sprin­gen kann. Nicht nur auf der Hüpf­burg und dem Tram­po­lin, son­dern auch beim Pfer­de­sprin­gen, Seil­bahn bau­en, Mau­er erklim­men und vie­len wei­te­ren span­nen­den Sta­tio­nen kann aktiv mit­ge­macht wer­den. Eine Was­ser­rut­sche und bun­te Was­ser­spie­le sor­gen bei Hit­ze für die nöti­ge Abkühlung.

Als Höhe­punkt gibt es einen kun­ter­bun­ten Got­tes­dienst mit einem Thea­ter­stück und tol­len Lie­dern zum Mit­sin­gen und Mittanzen.

Anschlie­ßend kön­nen Sie ein lecke­res, kosten­lo­ses Mit­tag­essen in fröh­li­cher Gemein­schaft genießen.

Um eine Anmel­dung unter http://​www​.kiku​co​.de wird gebe­ten. Dort fin­den Sie auch wei­te­re Infos.

Das ehren­amt­li­che Team der Cobur­ger Kir­che Kun­ter­bunt freut sich auf Ihren Besuch.