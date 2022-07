Die Stadt Bam­berg lädt zur Mit­mach-Kam­pa­gne „Dein Euro­pa – Dein Jahr“ am 22. Juli 2022 ein.

Die Euro­päi­sche Uni­on hat das Jahr 2022 zum euro­päi­schen Jahr der Jugend aus­ge­ru­fen. Die Stadt Bam­berg will die­se Initia­ti­ve unter­stüt­zen. Bei einem Euro­pa-Pick­nick am Frei­tag, 22. Juli 2022, ab 17 Uhr im Hain an der Fest­wie­se (vor dem Musik­pa­vil­lon) sol­len beson­ders jun­ge Men­schen für euro­päi­sche The­men sen­si­bi­li­siert und inter­es­siert wer­den. Die Ver­an­stal­tung wird in Koope­ra­ti­on mit dem Kreis­ver­band der Euro­pa-Uni­on Bam­berg, den Jun­gen Euro­päi­schen Föde­ra­li­sten und dem Ver­ein „Euro­pa in Bam­berg e.V.“ durch­ge­führt. Die­se sor­gen auch für Geträn­ke und einen Imbiss. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke lädt herz­lich dazu ein, an dem Euro­pa-Pick­nick teilzunehmen.