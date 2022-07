Aktu­el­le Ter­mi­ne Stadt Bam­berg 04.07.–10.07.2022

Mon­tag, 04. Juli 2022

13.30 Uhr Bam­berg, Rat­haus Max­platz, Klei­ner Sitzungssaal

Pres­se­kon­fe­renz zum 16. inter­na­tio­na­len Fuß­ball­tur­nier des Migran­tin­nen- und Migran­ten­bei­rats der Stadt Bam­berg mit Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke

Diens­tag, 05. Juli 2022

17.15 Uhr Bam­berg, Dom/​Neue Residenz

Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­mei­er besucht mit dem diplo­ma­ti­schen Korps Bam­berg, zunächst Besuch im Dom, anschlie­ßend Emp­fang in der Neu­en Residenz/​Rosengarten inklu­si­ve Ein­trag ins Gol­de­ne Buch der Stadt Bam­berg mit Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Jonas Glüsenkamp

Mitt­woch, 06. Juli 2022

16.00 Uhr Bam­berg, Spie­gel­saal der Harmonie

Sit­zung des Bau- und Werksenats

Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der

Don­ners­tag, 07. Juli 2022

11.30 Uhr Bam­berg, Altes Rat­haus, Rokokosaal

Emp­fang für Teilnehmer:innen des Netz­werk­pro­jekts Part­ner­städ­te im Alten Rathaus

16.00 Uhr Bam­berg, Spie­gel­saal der Harmonie

Sit­zung des Jugendhilfeausschusses

18.30 Uhr Bam­berg, KUFA, Ohm­stra­ße 3

Ver­lei­hung „Moha­med Hédi Adda­la-Preis für Zivil­cou­ra­ge“ mit Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Jonas Glüsenkamp

Am 7. Juli 2022 wird das Geheim­nis gelüf­tet, wer den „Moha­med Hédi Adda­la-Preis für Zivil­cou­ra­ge“ erhält. Fest steht, dass der Preis in die­sem Jahr an eine Per­son ver­lie­hen wird, die eine Straf­tat ver­hin­dert hat. Der Poli­zei­rat der Inspek­ti­on Bam­berg-Stadt, Johan­nes Klin­ger, wird die Lau­da­tio auf den oder die Preisträger:in hal­ten. Erst­mals wird der alle zwei Jah­re vom Migran­tin­nen- und Migran­ten­bei­rat (MIB) und von der Stadt Bam­berg ver­lie­he­ne Zivil­cou­ra­ge-Preis unter dem Namen des ver­stor­be­nen lang­jäh­ri­gen MIB-Vor­sit­zen­den vergeben.

Sams­tag, 09. Juli 2022

08.30 Uhr Bam­berg, Brose-Arena

Eröff­nung der 21. Ausbildungsmesse:BA mit Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner