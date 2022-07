Ver­brin­ge ein span­nen­des, abwechs­lungs­rei­ches Jahr mit unter­schied­li­chen Ein­satz­be­rei­chen in der Umwelt­sta­ti­on Lias-Grube!

Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be in Unter­stür­mig ist eine Infor­ma­ti­ons- und Bil­dungs­stät­te für regio­na­le Umwelt­bil­dung und Nach­hal­tig­keit. Jedes Jahr arbei­ten Jugend­li­che im Rah­men des Frei­wil­li­gen Öko­lo­gi­sche Jah­res oder des Bun­des­frei­wil­li­gen­dien­stes von Sep­tem­ber bis August in der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be. Die Ein­satz­be­rei­che beinhal­ten die Pla­nung und Durch­füh­rung von umwelt­päd­ago­gi­schen Ver­an­stal­tun­gen, die Unter­stüt­zung der Mit­ar­bei­ter bei der der Gelän­de­pfle­ge, den Ver­wal­tungs­tä­tig­kei­ten im Büro und der Haus­wirt­schaft. Aktu­ell sind noch zwei Stel­len in den Berei­chen Büro und Umwelt­bil­dung zu beset­zen. Die Unter­kunft kann gestellt werden.

Hast du Inter­es­se? Dann bewirb dich über die Web­sei­te der Evan­ge­li­schen Jugend in Bay­ern www​.ejb​.de. Fra­gen zum FÖJ beant­wor­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Lias-Gru­be auch tele­fo­nisch unter 09545/950399 oder per E‑Mail unter info@​umweltstation-​liasgrube.​de.