Karin Ell­mer stellt ihre Lyrik­bän­de „nur­so“ und „wei­ter­so“ am Mitt­woch, 6. Juli 2022 um 19.00 Uhr in der Stadt­bü­che­rei Coburg vor

Mit ihrer Lesung in der Stadt­bü­che­rei Coburg möch­te Karin Ell­mer Lust auf Lyrik machen. Am Mitt­woch, 6. Juli 2022 wird sie ab 19.00 Uhr in Beglei­tung von Uwe Haber­mann am Key­board ihre bei­den Bän­de mit All­tags­ly­rik „nur­so“ und „wei­ter­so“ vor­stel­len und dabei noch ganz ande­re Geschich­ten erzäh­len. Sie schafft es in erfri­schen­der Wei­se, die gro­ßen und klei­nen Ereig­nis­se des Lebens in ihren Gedich­ten auf den Punkt zu brin­gen und uns ein Lächeln ins Gesicht zu zau­bern. Viel­leicht sehen wir unse­re ver­meint­li­chen All­täg­lich­kei­ten dann plötz­lich in einem ganz ande­ren Licht.

Die Gäste kön­nen sich auf eine ver­gnüg­li­che Lesung freu­en, denn nichts ist inspi­rie­ren­der als unse­re täg­li­chen gro­ßen und klei­nen Her­aus­for­de­run­gen, nichts ist wun­der­ba­rer als unse­re Begeg­nun­gen miteinander.

Der Ein­tritt ist frei; Platz­re­ser­vie­rung unter stadtbuecherei@​coburg.​de oder 09561/89–1420