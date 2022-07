Einer Hom­mage an die Melan­cho­lie ist ein Kon­zert in der Spi­tal­kir­che in Bad Winds­heim am Sams­tag, 2. Juli 2022, um 20 Uhr gewid­met. Lie­der des Renais­sance-Kom­po­ni­sten John Dow­land tref­fen auf die Musik von John Len­non und Paul McCart­ney, sowie Ste­vie Won­der, beglei­tet von Tex­ten aus „The Ana­to­my of Melan­cho­ly“ aus dem 16. Jahrhundert.

Die Aus­wahl der Songs könn­te man auch als das Zusam­men­tref­fen von Pop­mu­sik ver­schie­de­ner Jahr­hun­der­te bezeich­nen, denn die Lie­der erfüll­ten jeweils in ihrer Zeit ähn­li­che Rol­len. Umso mehr, wenn sie der Melan­cho­lie hul­di­gen, die­sem so archai­schen wie myste­riö­sen Sin­nes­zu­stand, der schon einen Albrecht Dürer immens beschäftigte.

Für die Kon­zert­rei­he „Musik in Frän­ki­schen Spi­tal­kir­chen“ wird das neue Stück „His gol­den locks Time hath to sil­ver tur­ned“, basie­rend auf dem Lied von John Dow­land, zur Urauf­füh­rung kom­men. Inter­pre­ten sind der Coun­ter­te­nor Johan­nes Rei­chert und Hol­ger Stamm an der E‑Gitarre und Akustik-Gitarre.

Johan­nes Rei­chert zählt zu den ersten deut­schen Coun­ter­te­nö­ren. Er agiert inter­na­tio­nal sowohl im Kon­zert als auch auf der sze­ni­schen Büh­ne. Über vier­zig Schall­plat­ten- und CD-Ein­spie­lun­gen sowie Rund­funk- und Fern­seh­auf­nah­men doku­men­tie­ren sei­ne Lauf­bahn. Im Jah­re 2021 wur­de ihm der Kul­tur­preis der Stadt Nürn­berg ver­lie­hen und die CD-Ein­spie­lung „Orpheus has just left the buil­ding“ wur­de für den Preis der Deut­schen Schall­plat­ten­kri­tik nominiert.

Hol­ger Stamm ver­voll­komm­ne­te sein Gitar­ren­spiel unter ande­rem bei Robert Fripp, dem Master­mind der legen­dä­ren Art Rock Band KING CRIM­SON. Seit sei­ner frü­hen Jugend tritt er in diver­sen Rock-For­ma­tio­nen im In- und Aus­land auf und war an ver­schie­de­nen Rund­funk­auf­nah­men betei­ligt. Im Lau­fe der Jah­re sind zahl­rei­che Solo-Alben als auch Pro­jek­te mit Bands auf CD erschienen.

Das Kon­zert ist auch in ande­ren Frän­ki­schen Spi­tal­kir­chen zu hören, am Frei­tag, 1.Juli um 20 Uhr in der Spi­tal­kir­che Och­sen­furt, am Sonn­tag 3.Juli um 17 Uhr in der Spi­tal­kir­che Röt­tin­gen und am Sonn­tag, 3.Juli um 20 Uhr in der Spi­tal­kir­che Aub.