SPER­RUNG DER UNTER­FÜH­RUNG IN DER GÜTER­HAL­LEN­STRA­ßE AN DEN ARCA­DEN – LINI­EN 284, 285, 294 UND N29

Durch das Unwet­ter wur­de die Stra­ße unter der Unter­füh­rung in der Güter­hal­len­stra­ße beschä­digt. Bis auf Wei­te­res fah­ren unse­re Stadt­bus­li­ni­en 284, 285 und 294 und N29, stadt­ein­wärts eine Umlei­tungs­strecke ab der Hal­te­stel­le Baum­woll­spin­ne­rei über die Stra­ße Am Ehren­fried­hof – Münch­ner Str. – Wer­ner von Sie­mens Str. – Nürn­ber­ger Str. zur Hal­te­stel­le Neu­er Markt, Sedanstr./Nägelsbachstr. – Güter­bahn­hof­stra­ße und wei­ter zur regu­lä­ren Hal­te­stel­le an den Arca­den in der Güter­hal­len­stra­ße (Fahr­wegskiz­ze im Anhang).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen

Brucker Kirch­weih – Betrof­fen sind die Lini­en 284 und N29

Wegen der Kirch­weih Bruck wird die Felix-Klein-Stra­ße, im Bereich zwi­schen Bruck Kir­che und Schor­lach­stra­ße ab Diens­tag, 28. Juni 2022, cir­ca 15 Uhr, bis Diens­tag, 5. Juli 2022, cir­ca 15 Uhr für den gesam­ten Ver­kehr gesperrt.

Unse­re Stadt­bus­li­nie 284 fährt eine Umlei­tungs­strecke über die Äuße­re Ten­nen­lo­her Stra­ße und Bun­sen­stra­ße zur Hal­te­stel­le Bruck Bahn­hof. Die Hal­te­stel­le Eichen­dorff­schu­le wird mit bedient. Die Hal­te­stel­len Für­sten­weg kön­nen nicht bedient wer­den. Unse­re Night­li­ner­li­nie N29 fährt von der Hal­te­stel­le Bruck Kir­che direkt zur Hal­te­stel­le Wei­den­weg bzw. umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len Bucken­ho­fer Weg, Bier­lach­weg, Felix-Klein-Stra­ße, Eggen­reu­ther Weg, Rönt­gen­stra­ße, Kanal­stra­ße, Bach­feld­stra­ße und Bruck Süd kön­nen von der Linie N29 nicht bedient wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen