Ein­hör­ner und Dra­chen unter­stüt­zen Don Bosco

Stadt­mar­ke­ting Bam­berg prä­sen­tiert zau­ber­haf­tes Festivalabzeichen

Nach der lan­gen Coro­na Pau­se berei­tet sich das Team vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg mit Hoch­druck auf die 22. Auf­la­ge vom Inter­na­tio­na­len Stra­ßen- und Variete­fe­sti­val „Bam­berg zau­bert“ vor. Vom 15. bis 17.Juli 2022 ver­wan­deln wie­der Zau­be­rer und Feen aus der gan­zen Welt die Bam­ber­ger Innen­stadt in eine gro­ße Zauberwerkstatt.

Dank der Unter­stüt­zung durch vie­le Part­ner kann das spek­ta­ku­lä­re Event auch in die­sem Jahr ohne Ein­tritt ange­bo­ten wer­den. Tra­di­tio­nel­ler­wei­se kön­nen die Besu­cher von „Bam­berg zau­bert“ aber ein Festi­val­ab­zei­chen für 3 EUR erwer­ben. In die­sem Jahr ste­hen mit einem „Dra­chen“ und einem „Ein­horn“ gleich zwei magi­sche Moti­ve zur Verfügung.

Der Erlös des Ver­kaufs geht in die­sem Jahr an das Don Bos­co Jugend­werk in Bam­berg. Das Jugend­werk rich­tet seit über 100 Jah­ren sei­nen Blick auf Kin­der und Jugend­li­che in schwie­ri­gen Situa­tio­nen. Mit sei­nen Hil­fen und Ange­bo­ten erreicht die Jugend­hil­feein­rich­tung inzwi­schen jähr­lich über 2.000 Kin­der und Jugend­li­che. Festi­val­lei­ter Klaus Stie­rin­ger hofft dar­auf, dass vie­le Teil­neh­mer von Bam­berg Zau­bert mit dem Kauf eines Festi­val­ab­zei­chens die Arbeit der Ein­rich­tung unter­stüt­zen werden.

Wei­te­re Infos zu „Bam­berg zau­bert“ gibt es unter: https://​myb​am​berg​.de/​g​r​o​s​s​e​v​e​n​t​s​/​b​a​m​b​e​r​g​-​z​a​u​b​e​rt/