Eines der lieb­sten Hob­bys der Deut­schen, das Gril­len, wird am kom­men­den Sams­tag 2. Juli 2022 das The­ma auf den Cobur­ger Wochen­markt sein. Die Cobur­ger Markthändler*innen zei­gen, dass mehr als Fleisch und Wurst auf den Grill gebracht wer­den kön­nen. Auch Obst und Gemü­se passt auf den Rost. Wer sich hier ein­mal aus­pro­bie­ren möch­te, bekommt fer­tig aus­ge­wähl­tes Grill­ge­mü­se bei Gar­ten­bau Zöck­lein oder eine „Grill­ki­ste“ beim Stand von Gar­ten­bau Pres­sel. Wer noch expe­ri­men­tier­freu­di­ger sein möch­te, wird bei Sun­ny Fruit eine Aus­wahl an grill­ba­rem Obst fin­den. Natür­lich kön­nen sich die Marktbesucher*innen auch an den vie­len Gemü­se­markt­stän­den bera­ten las­sen und ihre per­sön­li­chen Favo­ri­ten selbst aus­wäh­len. Aber auch fri­sches Fleisch gibt es auf dem Wochen­markt. Die Flei­sche­rei Herr hat Grill­spe­zia­li­tä­ten aus der eige­nen Metz­ge­rei in der Aus­la­ge. Der Markt­stand vom Geflü­gel­hof Nit­ter bie­tet unter ande­rem fer­tig vor­be­rei­te­te Geflü­gel­steaks an. Ech­ten grie­chi­schen Grill­kä­se wird die Stadt­sen­ne­rei von Timo Hip­p­ner mit an den Stand nehmen.

Was sich eben­falls sehr gut zum Gril­len eig­net ist Fisch. Den wer­den die Besucher*innen am Wochen­markt­stand von Nemo´s Fisch­spe­zia­li­tä­ten fin­den. Als beson­de­rer Ser­vice an die­sem Tag, kann der Fisch auch gleich grill­fer­tig vor­be­rei­tet wer­den. Die Bäcke­rei­en auf dem Wochen­markt run­den mit Grill­stan­gen und „Chee­se and Onion“-Baguette zusätz­lich zum gewohnt umfang­rei­chen Sor­ti­ment das Grillan­ge­bot kuli­na­risch ab. Auch die Tisch­de­ko­ra­ti­on kommt nicht zu kurz, die Gärt­ne­rei Ren­ner war­tet mit klei­nen soge­nann­ten Deko Waves auf.

Es wird die Besucher*innen zum Stau­nen brin­gen, was auf dem Grill mög­lich ist. Die Markthändler*innen ver­füh­ren die Men­schen auf eine kuli­na­ri­sche Rei­se mit den besten Zuta­ten aus der Regi­on. Die Händler*innen vom Cobur­ger Wochen­markt freu­en sich auf zahl­rei­che Besucher.